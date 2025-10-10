Galatasaray'ın ilk transfer hedefi ortaya çıktı: Taraftarları heyecanlandıran hareket

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, devre arası transfer dönemi için şimdiden harekete geçti.
Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı.
Yaz transfer döneminde Victor Osimhen, Leroy Sane, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan gibi yıldızları renklerine bağlayan Galatasaray, Türkiye Gazetesi'ne göre ocak ayında 2 takviye daha planlıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu dahilinde hareket edecek olan Galatasaray yönetimi, sol stoper ve merkez orta saha transferi düşünüyor.
Dünyca ünlü yıldızlara gitmeyi planlayan sarı kırmızılılar, ilk olarak sol stoper transferini bitirecek. Ardından da merkez orta saha transferi ile kadrosunu kuvvetlendirecek.