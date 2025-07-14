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Galatasaray’ın kaleci hayali suya düştü: 25 milyon sterline transfer oluyor

Galatasaray’ın kaleci hayali suya düştü: 25 milyon sterline transfer oluyor

15:4114/07/2025, понедельник
G: 14/07/2025, понедельник
Yeni Şafak
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Chelsea’nin 25 yaşındaki Sırp kalecisi Djordje Petrovic’in yeni adresi netleşiyor. Galatasaray’ın da peşinde olduğu file bekçisi için Bournemouth, Chelsea ile 25 milyon sterlin (yaklaşık 29 milyon euro) bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

Adı Galatasaray'la anılan Djordje Petrovic'in yeni adresi netleşiyor.


Bournemouth, Chelsea'nin genç kalecisi Djordje Petrovic ile 25 milyon sterlin bonservis bedeliyle anlaşmaya vardı.


Kırmızı-siyahlılar oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Petrovic düzenli olarak ilk 11'de forma giymek istiyor ancak Chelsea kalecinin bu isteğinin karşılanmasına garanti vermiyordu. Bu doğrultuda Enzo Maresca ile sorun yaşayan file bekçisi kadro dışı bırakıldı ve satış listesine alındı.


Sırp kaleci geçtiğimiz sezon Strasbourg'da forma giydi ve Ligue 1'de sezonun oyuncusu ödülünü kazandı.


Muslera sonrası kalesine takviye yapmak isteyen Galatasaray da Petrovic'i gündemine almıştı.


Sırp kaleci geçen sezon çıktığı 31 resmi maça çıktı ve 10 maçta kalesini gole kapattı.

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