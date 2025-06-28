Galatasaray'ın kalecisini Muslera belirledi! İşte hayran kaldığı isim

Galatasaray, tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kalesini emanet edeceği kaleci için arayışlara başlamıştı. Uruguaylı eldivenin de yardımcı olduğu sarı-kırmızılılar, şu ana kadar izlediği 20 kaleciden en çok onu beğendi. İşte ayrıntılar...

1 /6 Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, efsane ismi Fernando Muslera'ya veda etti.

2 /6 Uruguaylı eldivenin yerine arayışta olan sarı-kırmızılılara, Muslera da yardımcı oluyordu.

3 /6 Galatasaray'ın şu ana kadar 20'ye yakın kaleciyi mercek altına altığı ortaya çıktı.

4 /6 Başta Muslera olmak üzere kulüp yetkililerin hemfikir olduğu tek isim Djordje Petrovic oldu.

5 /6 Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan 25 yaşındaki Sırp kalecinin bonservisi İngiliz devi Chelsea'de...