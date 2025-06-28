Galatasaray'ın kalecisini Muslera belirledi! İşte hayran kaldığı isim

Galatasaray, tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kalesini emanet edeceği kaleci için arayışlara başlamıştı. Uruguaylı eldivenin de yardımcı olduğu sarı-kırmızılılar, şu ana kadar izlediği 20 kaleciden en çok onu beğendi. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, efsane ismi Fernando Muslera'ya veda etti.
Uruguaylı eldivenin yerine arayışta olan sarı-kırmızılılara, Muslera da yardımcı oluyordu.
Galatasaray'ın şu ana kadar 20'ye yakın kaleciyi mercek altına altığı ortaya çıktı.
Başta Muslera olmak üzere kulüp yetkililerin hemfikir olduğu tek isim Djordje Petrovic oldu.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan 25 yaşındaki Sırp kalecinin bonservisi İngiliz devi Chelsea'de...
Galatasaray'ın, listesinin ilk sırasında yer alan 1.94'lük genç eldiven için Londra ekibiyle temasta olduğu bilinirken transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.