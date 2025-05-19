Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği gelir belli oldu

UEFA'nın açıkladığı rapora göre sarı-kırmızılılar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı için yaklaşık 19 milyon Euro'luk bir gelirin sahibi olacak. Fotomaç'ta yer alan habere göre bu ödül, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayan takımlara verildiği için sarı-kırmızılılar bu tutarı direkt kasasına koyacak.