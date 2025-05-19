Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği gelir belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray, 25. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılıların gelecek sezon katılacağı Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği gelir de belli oldu.
Galatasaray, Trendol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u yenerek tarihindeki 25. şampiyonluğa ulaştı. Cimbom böylece Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını garantilerken gelecek sezon büyük bir gelirin sahibi olacak.
UEFA tarafından düzenlenen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bu sezonla birlikte format değişikliğine gidilmiş ve turnuva sistemi değişmişti.
Buna göre eski grup etabının yerini lig aşamasının aldığı bir formata geçilirken takım sayısı 32'den 36'ya yükseldi. Lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan takımlar doğrudan son 16 bileti alırken 9 ile 24. sıra arasındaki takımlar play-off'a oynayacağı açıklandı.
Format değişikliğinin ardından UEFA, takımlara dağıtılan gelirleri de artırırken bu sezonun başında ödülleri 2027'ye kadar kapsayacak şekilde duyurdu.
UEFA'nın açıkladığı rapora göre sarı-kırmızılılar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı için yaklaşık 19 milyon Euro'luk bir gelirin sahibi olacak. Fotomaç'ta yer alan habere göre bu ödül, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayan takımlara verildiği için sarı-kırmızılılar bu tutarı direkt kasasına koyacak.
Okan Buruk'un öğrencileri gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde alacağı her galibiyet için 2.1 milyon Euro'luk bir gelirin daha sahibi olacak. Beraberlikte ise Galatasaray 700 bin Euro gelir sağlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun gelir dağılımı şöyle:
Katılım bedeli: 18.62 milyon Euro
Galibiyet: 2.1 milyon Euro
Beraberlik: 700 bin Euro
Play-off turuna katılım: 1 milyon Euro
Son 16 turu: 11 milyon Euro
Çeyrek final: 12.5 milyon Euro
Yarı final: 15 milyon Euro
Final: 18.5 milyon Euro
Şampiyonluk: 6.5 milyon Euro