Galatasaray'ın transferine Ronaldo engeli! Yıldız ismi ikna etmeye çalışıyor

Transferde sıcak saatler yaşayan Galatasaray, Nijeryalı Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine bağladı. Bu transfer sonrası çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılıların gündemindeki o isim için Cristiano Ronaldo'nun devreye girdiğini ve Al Nassr'a getirmek istediği ifade edildi.
Transferin hareketli takımlarından Galatasaray, sürpriz bir hamle yaptı.
Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine bağladı.
Galatasaray, bu transferin ardından da hamlelerine ara vermiyor.
Orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, gündemine Fransız futbolcu Adrien Rabiot'yu almıştı.
Galatasaray'a, Rabiot transferinde kötü haber geldi.
İtalyan basınından Calciomercato, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'ın devreye girdiğini açıkladı.
Suudi kulübü, oyuncuya yıllık 20 milyon euro önerdi.
Oyuncunun menajeri olan annesi Veronique Rabiot ile görüşmelerin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun da eski takım arkadaşını ikna etmek için yoğun uğraş verdiği ifade ediliyor.
Kariyerine Creteil altyapısında başlayan Rabiot, sırasıyla Manchester City, PSG, Toulouse ve Juventus formaları da giydi.
Şu anda kulüpsüz olan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.
Fransa Milli Takımı ile 48 maça çıkan Rabiot, 4 gol kaydetti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro...