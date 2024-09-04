Galatasaray'ın transferine Ronaldo engeli! Yıldız ismi ikna etmeye çalışıyor

Transferde sıcak saatler yaşayan Galatasaray, Nijeryalı Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine bağladı. Bu transfer sonrası çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılıların gündemindeki o isim için Cristiano Ronaldo'nun devreye girdiğini ve Al Nassr'a getirmek istediği ifade edildi.

1 / 13 Transferin hareketli takımlarından Galatasaray, sürpriz bir hamle yaptı.





















2 / 13 Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine bağladı.























3 / 13 Galatasaray, bu transferin ardından da hamlelerine ara vermiyor.















4 / 13 Orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, gündemine Fransız futbolcu Adrien Rabiot'yu almıştı.

















5 / 13 Galatasaray'a, Rabiot transferinde kötü haber geldi.



















6 / 13 İtalyan basınından Calciomercato, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'ın devreye girdiğini açıkladı.









7 / 13 Suudi kulübü, oyuncuya yıllık 20 milyon euro önerdi.

8 / 13 Oyuncunun menajeri olan annesi Veronique Rabiot ile görüşmelerin sürdüğü bildirildi.













9 / 13 Öte yandan Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun da eski takım arkadaşını ikna etmek için yoğun uğraş verdiği ifade ediliyor.









10 / 13 Kariyerine Creteil altyapısında başlayan Rabiot, sırasıyla Manchester City, PSG, Toulouse ve Juventus formaları da giydi.



11 / 13 Şu anda kulüpsüz olan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.







12 / 13 Fransa Milli Takımı ile 48 maça çıkan Rabiot, 4 gol kaydetti.



