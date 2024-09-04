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Spor

Galatasaray'ın transferine Ronaldo engeli! Yıldız ismi ikna etmeye çalışıyor

Tuğçe Erginkoç
14:42 - 4/09/2024 Wednesday
Güncelleme: 14:42 - 4/09/2024 Wednesday
Yeni Şafak

Transferde sıcak saatler yaşayan Galatasaray, Nijeryalı Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine bağladı. Bu transfer sonrası çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılıların gündemindeki o isim için Cristiano Ronaldo'nun devreye girdiğini ve Al Nassr'a getirmek istediği ifade edildi.

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Transferin hareketli takımlarından Galatasaray, sürpriz bir hamle yaptı.











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Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine bağladı.












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Galatasaray, bu transferin ardından da hamlelerine ara vermiyor.








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Orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, gündemine Fransız futbolcu Adrien Rabiot'yu almıştı.









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Galatasaray'a, Rabiot transferinde kötü haber geldi.










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İtalyan basınından Calciomercato, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'ın devreye girdiğini açıkladı.





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Suudi kulübü, oyuncuya yıllık 20 milyon euro önerdi. 

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Oyuncunun menajeri olan annesi Veronique Rabiot ile görüşmelerin sürdüğü bildirildi.







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Öte yandan Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun da eski takım arkadaşını ikna etmek için yoğun uğraş verdiği ifade ediliyor.





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Kariyerine Creteil altyapısında başlayan Rabiot, sırasıyla Manchester City, PSG, Toulouse ve Juventus formaları da giydi.


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Şu anda kulüpsüz olan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.




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Fransa Milli Takımı ile 48 maça çıkan Rabiot, 4 gol kaydetti.



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Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro...

#Galatasaray
#Cristiano Ronaldo
#Adrien Rabiot
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