Galatasaray’ın yeni 10 numarası 23 yaşında: Transfer bedeli 16 milyon euro!

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların gündeminde ilk olarak 23 yaşındaki Hollandalı yer aldı. Teknik direktör Okan Buruk piyasa değeri 16 milyon euro olan futbolcunun transferi için talimat verdi. İşte detaylar.

1 /7 Ligde ve kupada şampiyonluğa koşan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına da hız vermeye başladı.





2 /7 Sabah’ın haberine göre; Birçok yıldızla ilgilenen sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim Sem Steijn oldu.



3 /7 Twente formasıyla Hollanda ligini kasıp kavuran 23 yaşındaki futbolcu için temaslara başlandı.



4 /7 Okan Buruk'un bir süredir Steijn'i yakından takip ettiği ve transferi için yönetime görüş bildirdiği öğrenildi.



5 /7 Genç futbolcu, on numara olarak görev yapmasına rağmen adeta bir santrfor gibi gol atıyor.



6 /7 Steijn bu sezon ligde 28 maçta 23 kez ağları sarsarken, toplamda ise 41 maçta 27 gol kaydetti.

