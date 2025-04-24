Galatasaray’ın yeni 10 numarası 23 yaşında: Transfer bedeli 16 milyon euro!

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların gündeminde ilk olarak 23 yaşındaki Hollandalı yer aldı. Teknik direktör Okan Buruk piyasa değeri 16 milyon euro olan futbolcunun transferi için talimat verdi. İşte detaylar.
Ligde ve kupada şampiyonluğa koşan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına da hız vermeye başladı.
Sabah’ın haberine göre; Birçok yıldızla ilgilenen sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim Sem Steijn oldu.
Twente formasıyla Hollanda ligini kasıp kavuran 23 yaşındaki futbolcu için temaslara başlandı.
Okan Buruk'un bir süredir Steijn'i yakından takip ettiği ve transferi için yönetime görüş bildirdiği öğrenildi.
Genç futbolcu, on numara olarak görev yapmasına rağmen adeta bir santrfor gibi gol atıyor.
Steijn bu sezon ligde 28 maçta 23 kez ağları sarsarken, toplamda ise 41 maçta 27 gol kaydetti.
Sözleşmesi 2028'de bitecek olan Steijn'in piyasa değeri yaklaşık 16 milyon euro olarak gösteriliyor.