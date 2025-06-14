Galatasaray’ın yeni kaleci adayı Türkiye’ye geldi!

Galatasaray’ın kaleci transfer listesinde yer alan Djordje Petrovic, sosyal medya hesabından taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
Adı Galatasaray ile transfer söylentilerinde anılan Sırp kaleci Djordje Petrovic, tatil için Türkiye'ye geldi.
Daha önce Alisson Becker’e teklif yapan ancak yüksek maaş talepleri nedeniyle geri adım atan sarı-kırmızılılar, Petrovic’i listenin ilk sırasına aldı.
Bonservisi Premier Lig ekibi Chelsea'nin elinde bulunan genç kalecinin Bodrum'da görüntülenmesi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
TARAFTARI HEYECANLANDIRDI
Galatasaray'ın kaleci transferi için ilgilendiği isimler arasında yer alan Petrovic'in Bodrum'daki varlığı, sosyal medyada da gündem oldu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sırp kalecinin Türkiye'de bulunması transfer ihtimalini güçlendiren detaylar arasında yorumlandı.
Djordje Petrovic'in güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.
Djordje Petrovic kimdir?
1999 doğumlu Djordje Petrovic, futbola Sırbistan’ın Čukarički takımında başladı ve 2022’de New England Revolution’a transfer oldu.
2023’te Chelsea’ye 16 milyon euro’ya geçen Sırp kaleci, 2024-25 sezonunda Strasbourg’a kiralandı.
Ligue 1’de 31 maça çıkan Petrovic, 38 gol yedi, 10 maçta kalesini gole kapattı ve taraftarlar tarafından Strasbourg’un en iyi oyuncusu seçildi.
Sırbistan Milli Takımı’nda 7 maça çıkan Petrovic, 2025 Dünya Kupası elemelerinde Arnavutluk’a karşı penaltı kurtararak adından söz ettirdi.