Galatasaray'ın yıldızı saçlarını kesti: Nedeni ise duygulandırdı

Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu, saçlarını kısa kestirdi. Tecrübeli oyuncunun bu kararının arkasındaki neden ise büyük takdir topladı.
Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa koşan Galatasaray'da yıldız futbolcu imaj değişikliğine gitti.
Sarı-kırmızılıların İspanyol golcüsü Alvaro Morata, sürpriz bir kararla saçlarını kısa kestirdi.
Sosyal medya hesabından yeni halinin fotoğrafını paylaşan 32 yaşındaki futbolcu, saçlarını neden böyle kestirdiğini daha önce açıklamıştı.
Milan forması giydiği dönemde de saçlarını kazıtan Morata, "Benim saç stilime sahip olmak isteyen kanser hastası çocuklarla tanıştım. Onlar benim stilime sahip olamayacakları için ben de onlar gibi saçlarımı kazıttım" ifadelerini kullanmıştı.
Sahadaki başarısı kadar yardımseverliğiyle de öne çıkan İspanyol futbolcu, Kahramanmaraş'taki depremzedeler için de bağışta bulunmuştu.