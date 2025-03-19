Galatasaraylı yıldızdan Mourinho itirafı: 'Ona karşı sevgim var ama konuşmak için Türkiye'den ayrılmamız gerekecek'

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı İspanyol golcü Morata, milli takım arasında önemli açıklamalarda bulundu.
Cadena Ser'e konuşan Morata, "Türkiye'nin en büyük kulübünde bir aile deneyimi yaşama şansım vardı ve Galatasaray'a gitmeye karar verdim. Kesin bir transfer değil, önümüzdeki Ocak ayına kadar sözleşmem var, orada kalmam gerekirse de benim için sorun olmaz. Mutluyum, iyi adapte oldum, ama benim Milan ile sözleşmem var" dedi.
Türkçe öğrenmeye başladığını söyleyen yıldız futbolcu, "Türkçe öğreniyorum, biraz ders alıyorum ve iletişim kurabiliyorum biraz. Dahil olmak istiyorum. Sonuçta başka bir kültür. İnsanlara çok saygı duyuyorum. Türkiye'de insanlar çok asil ve çok saygılı. Bir restorana gittiğinizde bazen eğer başka bir takımı tutuyorlarsa yemek vermiyorlar, şaka yollu tabii ki. Bunu şaka yollu söylüyorlar size" açıklamasını yaptı.
Kupada oynanacak Fenerbahçe derbisinde gol atmak istediğini belirten golcü oyuncu, "Gerçek şu ki; Galatasaraylılar takıma farklı bir duyguyla bakıyorlar. Bu etkileyici bir şey ve bunu bambaşka bir seviyede yaşıyorlar. Şu anda Galatasaray'da 25. şampiyonluğu kazanma şansımız var. Bu da formaya bir yıldız daha eklemek anlamına geliyor ve onlar için bu en önemli şey. Döndüğümüzde kupada Fenerbahçe maçı var ve umarım onları yeneriz ve iki gol atabilirim" ifadelerini kullandı.
"Galatasaray'da kalmak ister misin" sorusunu yanıtlayan Morata, "Evet, onların da bunu istemesi lazım. Galatasaray'da çok mutluyum. Bana çok iyi davranıyor, çok şefkatli davranıyor ve ben de çok mutluyum" diye konuştu.
Jose Mourinho ile ilgili de açıklamalar yapan Morata, "Gerçek şu ki Mourinho'ya çok büyük bir saygım ve sevgim var çünkü bana ilk defa oynama fırsatı vermişti."
"Ama belki de konuşmak için Türkiye'den ayrılmamızı beklememiz gerekecek. Ayrıca sana söyleyeyim, sana son derbinin sonunun videosunu izleteceğim. Aşırı bir rekabet söz konusu" ifadelerini kullandı.
Gelecek planıyla ilgili konuşan Morata, "Gelecekte beni neyin beklediğini kim bilebilir. Belki başka bir büyük takımda oynama fırsatım olur, ya bir sakatlık nedeniyle ya da tecrübeli bir yedek forvete ihtiyaç duydukları için."
"Geleceğimi bilemem, emeklilik planım da yok. Her zaman söylediğim gibi, eğer beni istemezlerse, futbolu Getafe'de bırakmak isterim, çünkü bu beni heyecanlandırıyor. Küçükken bana çok yardımcı oldular, orada harika zaman geçirdim. Bunu isterim, ama belki de beni istemezler" diye konuştu.