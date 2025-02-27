Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son maçında deplasmanda Gaziantep FK’ya konuk olacak. Bu akşam saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Maç A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertliler grupta namağlup 6 puanla lider konumda bulunuyor. Gaziantep FK ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Gaziantep bu maçtan puan alarak Göztepe’nin puan kaybetmesini bekleyecek. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /8 Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Maç A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.



2 /8 Grubunda ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçen Fenerbahçe, ikinci müsabakasında da sahasında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunuyor.



3 /8 Grubun ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Gaziantep FK, ikinci maçta ise deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Kırmızı-siyahlılar, 2 maçta topladığı 3 puanla grubunda averaj ile 3. sırada bulunuyor.



4 /8 FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK Fenerbahçe, kupa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Diego Carlos ile İsmail Yüksek, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.



5 /8 KADRODA ROTASYON Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Gaziantep FK deplasmanında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak. Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların yarınki mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.



6 /8 GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER Gaziantep FK: Burak Bozan, Viana, Arda Kızıldağ, Husic, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Maxim, Lungoyi, Okereke, Halil Dervişoğlu Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, Saint-Maximin, İrfan Can Kahveci, Talisca, Cenk Tosun











7 /8 GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE CANLI İZLE



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