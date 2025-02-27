Gaziantep FK - Fenerbahçe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son maçında deplasmanda Gaziantep FK’ya konuk olacak. Bu akşam saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları süren Diego Carlos, İsmail Yüksek, Becao ve Oosterwolde maçta forma giyemeyecek. Amrabat, Levent Mercan, Djiku ve Livakovic ise maç kadrosunda bulunmuyor. Gaziantep FK'de ise Daubin'in sakatlığı bulunuyor. Peki, Fenerbahçe’de Gaziantep FK maçında ilk 11’de kimler var? İşte Gaziantep FK - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

1 /6 Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Maç A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.



2 /6 Grubunda ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçen Fenerbahçe, ikinci müsabakasında da sahasında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunuyor.



3 /6 Grubun ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Gaziantep FK, ikinci maçta ise deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Kırmızı-siyahlılar, 2 maçta topladığı 3 puanla grubunda averaj ile 3. sırada bulunuyor.



4 /6 FENERBAHÇE’DE EKSİK VAR MI? Fenerbahçe, kupa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Diego Carlos ile İsmail Yüksek, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.



5 /6 MOURİNHO’DAN KADRODA ROTASYON Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Gaziantep FK deplasmanında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak. Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların yarınki mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.

