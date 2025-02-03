Trendyol Süper Lig 22. haftasında lider Galatasaray deplasmanda GAziantep FK ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sarı-kırmızılılar cephesinde ise Yunus Akgün, Kerem Demirbay, Ismail Jakobs'ın sakatlıkları bulunuyor. Victor Nelsson muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almadı. Gaziantep FK'de sakatlıkları bulunan Saborit ve Bitok mücadelede forma şansı bulamayacak. Peki, Galatasaray’da Gaziantep FK maçında ilk 11’de kimler var? İşte Gaziantep FK - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

1 /12 Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşıyor.



2 /12 Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.



3 /12 Bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 17 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.



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5 /12 Ligde yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray, topladığı 54 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.



6 /12 Gaziantep FK ise topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor.



7 /12 Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.



8 /12 GALATASARAY'DA KİMLER KART SINIRINDA? Gaziantep FK maçı öncesinde Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.



9 /12 Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.



10 /12 GALATASARAY’DA GAZİANTEP FK MAÇINDA EKSİK VAR MI?

Galatasaray cephesinde ise Yunus Akgün, Kerem Demirbay, Ismail Jakobs'ın sakatlıkları bulunuyor.



11 /12 Victor Nelsson muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almadı.

