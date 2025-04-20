Gaziantep FK'da kırmızı kart şoku: Üç isim Fenerbahçe maçında yok

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Başakşehir maçında kırmızı kart gördü. Hakem Zorbay Küçük'ün bu kararına itiraz eden takımın yıldızı da sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Maçın son bölümünde Gaziantep FK'dan bir oyuncuya daha kırmızı çıktı. Bu üç isim 33. haftadaki Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakacak.

1 /7 Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir'e konuk oldu.

2 /7 Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, mücadelenin 53. dakikasında Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'a, 'çok konuşuyorsun' şeklinde bir işaret yaparak kırmızı kart gösterdi.

3 /7 Selçuk İnan gördüğü kırmızı kartın ardından büyük şaşkınlık yaşarken, 4'üncü hakeme sitemini dile getirdi.

4 /7 Gaziantep FK'da Başakşehir karşısında fileleri havalandıran David Okereke de Selçuk İnan'ın oyundan atılmasına yaptığı itiraz nedeniyle sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

5 /7 Gaziantep FK'da Kozlowski de 90+7. dakikada arka arkaya gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

6 /7 Böylece hem Selçuk İnan hem Okereke hem de Kozlowski, 33. haftada Fenerbahçe ile oynanacak maçta sahada olamayacak.