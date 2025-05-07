Geceye damga vurmuştu: Yann Sommer ile ilgili ilginç transfer detayı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Inter evinde Barcelona’yı uzatmalarda 4-3 mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ardından gecenin kahramanı Yann Sommer ile ilgili çarpıcı bir transfer detayı ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde Barcelona'yı toplamda 7-6'lık skorla eleyen Inter, Münih'te oynanacak final için ilk bileti alan takım oldu.
Geri dönüşlerin gecesinde son sözü Frattesi söyledi ve uzun yıllar unutulmayacak olan bu futbol karşılaşmasına noktayı koydu.
TOPLAMDA 14 KURTARIŞ
Maçın ve eşleşmenin kahramanı ise Inter'in İsviçreli file bekçisi Yann Sommer oldu. Deneyimli eldiven, iki maçta toplam 14 kurtarış yaparak (son 15 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde en fazla ikinci) rövanş karşılaşmasında da maçın adamı seçildi.
Yann Sommer ile ilgili ilginç olan detay ise maçtan hemen sonra gündem oldu.
Inter, 2023’te André Onana’yı Manchester United’a 50 milyon euroya sattıktan hemen sonra Yann Sommer’i Bayern Münih'ten sadece 6 milyon euroya kadrosuna kattı.
İlerleyen yaşına rağmen performansını kaybetmeyen Yann Sommer, finalde de İtalyan devinin en büyük kozlarından bir tanesi olacak.