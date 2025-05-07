Geceye damga vurmuştu: Yann Sommer ile ilgili ilginç transfer detayı

TOPLAMDA 14 KURTARIŞ





Maçın ve eşleşmenin kahramanı ise Inter'in İsviçreli file bekçisi Yann Sommer oldu. Deneyimli eldiven, iki maçta toplam 14 kurtarış yaparak (son 15 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde en fazla ikinci) rövanş karşılaşmasında da maçın adamı seçildi.



