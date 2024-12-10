UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Girona evinde Liverpool’u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Ligde 5 maçta 5 galibiyet alan Liverpool 15 puanla namağlup yoluna devam ediyor. Girona ise 5 maçta sadece 1 galibiyet elde ederek 3 puanla 30. sırada yer aldı. Peki, Girona - Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Girona - Liverpool canlı izleme linki…
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Girona ve Liverpool karşı karşıya geliyor.
Bir İngiliz takımıyla ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Girona, Liverpool'un Avrupa kupalarında rakip olduğu 13'üncü İspanyol ekibi olacak.
İspanya takımlarına konuk olduğu son 10 Avrupa kupası maçının sadece ikisini kazanan Liverpool (1B 7M), bu galibiyetleri son üç ziyaretini kapsayan süreçte kaydetti (1M).
Real Madrid'in Nisan 2023'te Chelsea'ye 2-0 mağlup ettiği maçtan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir İspanyol takımı İngiliz rakipleri karşısında galip gelemedi (3B 4M).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde puan kaybetmeyen tek takım olan Liverpool'u çalıştıran Arne Slot, turnuva tarihinde bir İngiliz takımının başındaki ilk beş karşılaşmadan galip ayrılan ilk isim konumunda.
Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında çıktığı son 10 maçın tamamını kazanan Liverpool, bu karşılaşmalarda attığı 28 gole karşılık kalesinde sadece üç gol gördü.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde topu akan oyunda öne taşıma hızı Shakhtar'ın (1.32) ardından en düşük takım Girona (1.36). İspanya temsilcisi, akan oyunda 71 kez 10+ pas dizisi geliştirmesine rağmen bunların sadece birini golle sonlandırabildi.
Şampiyonlar Ligi'nin ilk beş haftasında attığı 12 golün yarısını ortayla kaydeden Liverpool, bu sezon kendisine en yakın rakibinin sayısını ikiye katladı.
Bu sezon çıktığı beş Şampiyonlar Ligi maçında dört asist yapan Mohamed Salah, şimdiden bu turnuvadaki en yüksek sayısını tekrarladı.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon toplam 14 şut çeken ve 3.2 beklenen gol değeri üreten Girona forvetleri Bojan Miovski ile Cristhian Stuani, henüz bu turnuvada gol sevinci yaşayamadı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla rakip savunma hattını kıran pası bulunan merkez orta saha oyuncusu, Liverpool forması giyen Alexis Mac Allister (10).
GİRONA - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Girona - Liverpool maçı tabii ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
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