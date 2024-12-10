UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Girona evinde Liverpool’u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Ligde 5 maçta 5 galibiyet alan Liverpool 15 puanla namağlup yoluna devam ediyor. Girona ise 5 maçta sadece 1 galibiyet elde ederek 3 puanla 30. sırada yer aldı. Peki, Girona - Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Girona - Liverpool canlı izleme linki…

1 /13 UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Girona ve Liverpool karşı karşıya geliyor.



2 /13 Bir İngiliz takımıyla ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Girona, Liverpool'un Avrupa kupalarında rakip olduğu 13'üncü İspanyol ekibi olacak.

3 /13 İspanya takımlarına konuk olduğu son 10 Avrupa kupası maçının sadece ikisini kazanan Liverpool (1B 7M), bu galibiyetleri son üç ziyaretini kapsayan süreçte kaydetti (1M).

4 /13 Real Madrid'in Nisan 2023'te Chelsea'ye 2-0 mağlup ettiği maçtan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir İspanyol takımı İngiliz rakipleri karşısında galip gelemedi (3B 4M).



5 /13 Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde puan kaybetmeyen tek takım olan Liverpool'u çalıştıran Arne Slot, turnuva tarihinde bir İngiliz takımının başındaki ilk beş karşılaşmadan galip ayrılan ilk isim konumunda.

6 /13 Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında çıktığı son 10 maçın tamamını kazanan Liverpool, bu karşılaşmalarda attığı 28 gole karşılık kalesinde sadece üç gol gördü.

7 /13 Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde topu akan oyunda öne taşıma hızı Shakhtar'ın (1.32) ardından en düşük takım Girona (1.36). İspanya temsilcisi, akan oyunda 71 kez 10+ pas dizisi geliştirmesine rağmen bunların sadece birini golle sonlandırabildi.



8 /13 Şampiyonlar Ligi'nin ilk beş haftasında attığı 12 golün yarısını ortayla kaydeden Liverpool, bu sezon kendisine en yakın rakibinin sayısını ikiye katladı.

9 /13 Bu sezon çıktığı beş Şampiyonlar Ligi maçında dört asist yapan Mohamed Salah, şimdiden bu turnuvadaki en yüksek sayısını tekrarladı.

10 /13 Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon toplam 14 şut çeken ve 3.2 beklenen gol değeri üreten Girona forvetleri Bojan Miovski ile Cristhian Stuani, henüz bu turnuvada gol sevinci yaşayamadı.



11 /13 Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla rakip savunma hattını kıran pası bulunan merkez orta saha oyuncusu, Liverpool forması giyen Alexis Mac Allister (10).

12 /13 GİRONA - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Girona - Liverpool maçı tabii ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

