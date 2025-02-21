Glasgow Rangers’ta hangi futbolcular var, başarıları neler, takım değeri ne kadar?

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turu son 16 turunda İskoçya ekibi Rangers ile eşleşti. Avrupa Ligi son 16 turu maçları, 6 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak. Bu kritik maç öncesi sarı-lacivertli birçok vatandaş Rangers’ta hangi futbolcular var, başarıları neler, takım değeri ne kadar?’ sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte detaylar.
RANGERS’TA HANGİ FUTBOLCULAR VAR, BAŞARILARI NELER, TAKIM DEĞERİ NE KADAR?
Glasgow merkezli İskoç futbol kulübü Rangers FC, köklü tarihi ve başarılarıyla tanınan bir ekip olarak dikkat çekiyor. Özellikle UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile eşleşmesi sonrası Türk futbolseverlerin radarına giren Rangers’ın kadrosu ve piyasa değeri, merak konusu oldu.
RANGERS’IN GÜNCEL KADROSU
Rangers, İskoçya Premiership’te mücadele eden ve Ibrox Stadyumu’nda maçlarını oynayan bir kulüp. Teknik direktör Philippe Clement yönetimindeki ekip, hem yerel ligde hem de Avrupa arenasında iddialı bir performans sergiliyor. İşte Rangers’ın öne çıkan oyuncuları ve mevcut kadrosu:
Kaleciler:
Jack Butland (İngiltere): Tecrübeli eldiven, takımın kalesinde güven veriyor.
Liam Kelly (İskoçya): Yerel yeteneklerden biri olarak yedek kulübesinde yer alıyor.
Defans Oyuncuları:
James Tavernier (İngiltere): Takım kaptanı ve sağ bek pozisyonunda oynayan Tavernier, ofansif katkılarıyla biliniyor.
Rıdvan Yılmaz (Türkiye): Beşiktaş’tan transfer edilen sol bek, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim. Rangers’ta düzenli forma şansı buluyor.
Connor Goldson (İngiltere): Stoper hattında tecrübesiyle öne çıkıyor.
Leon Balogun (Nijerya): Savunmada rotasyonun önemli parçalarından.
Orta Saha Oyuncuları:
Ianis Hagi (Romanya): Teknik kapasitesiyle dikkat çeken Hagi, Fenerbahçe taraftarlarının da aşina olduğu bir isim. Sakatlık sonrası form tutma sürecinde.
John Lundstram (İngiltere): Orta sahada fiziksel gücüyle fark yaratıyor.
Tom Lawrence (Galler): Yaratıcı oyun yapısıyla takıma katkı sağlıyor.
Nicolas Raskin (Belçika): Genç yetenek, gelecek vaat ediyor.
Forvet Oyuncuları:
Cyriel Dessers (Nijerya): Gol yollarında etkili bir isim.
Danilo (Brezilya): Hızlı ve teknik kapasitesiyle hücum hattını zenginleştiriyor.
Rabbi Matondo (Galler): Kanatlarda hızıyla dikkat çekiyor.
RANGERS’IN TAKIM DEĞERİ NE KADAR?
Transfermarkt’ın güncel verilerine göre, Rangers FC’nin toplam piyasa değeri 77.25 milyon euro seviyesinde. Bu rakam, İskoçya Premiership’in en değerli takımlarından biri olduklarını ortaya koyuyor. Kadrodaki en değerli oyuncu ise kaptan James Tavernier (7 milyon euro) olarak öne çıkıyor. Rıdvan Yılmaz’ın piyasa değeri 3.5 milyon euro civarında seyrederken, Ianis Hagi’nin değeri ise 2.5 milyon euro olarak tahmin ediliyor.
Rangers’ın kadro değeri, İskoç futbolunun genel ekonomik yapısı düşünüldüğünde oldukça rekabetçi bir seviyede. Ancak Avrupa’nın dev kulüpleriyle kıyaslandığında daha mütevazı bir bütçeye sahip oldukları söylenebilir. Buna rağmen, kulübün Avrupa’daki başarıları ve taraftar desteği, maddi değerin ötesinde bir güç sergilediklerini kanıtlıyor.
RANGERS’IN BAŞARILARI NELER?
Rangers, 1872’de kurulan ve İskoçya’nın en köklü kulüplerinden biri olan bir ekip. 55 lig şampiyonluğu, 33 İskoç Kupası ve 27 Lig Kupası ile kırılması zor rekorlara sahip. UEFA Kupa Galipleri Kupası’nı 1972’de kazanan kulüp, Avrupa’da da adından sıkça söz ettirdi. Son yıllarda finansal zorlukları aşarak yeniden Premiership’e dönen Rangers, 2020-21 sezonunda namağlup şampiyonluk yaşayarak gücünü bir kez daha gösterdi.
UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Avrupa Ligi son 16 turu maçları, 6 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak.