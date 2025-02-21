Glasgow Rangers’ta hangi futbolcular var, başarıları neler, takım değeri ne kadar?





RANGERS’IN TAKIM DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt’ın güncel verilerine göre, Rangers FC’nin toplam piyasa değeri 77.25 milyon euro seviyesinde. Bu rakam, İskoçya Premiership’in en değerli takımlarından biri olduklarını ortaya koyuyor. Kadrodaki en değerli oyuncu ise kaptan James Tavernier (7 milyon euro) olarak öne çıkıyor. Rıdvan Yılmaz’ın piyasa değeri 3.5 milyon euro civarında seyrederken, Ianis Hagi’nin değeri ise 2.5 milyon euro olarak tahmin ediliyor.







