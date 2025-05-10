Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısı yarın yapılacak. Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, genel kurulda başkanlık için yarışacak. Gürkan Aksoy ismini ilk kez duyan siyah-beyazlı taraftarlar ‘Gürkan Aksoy kimdir, ne iş yapıyor, mal varlığı ne kadar?’ sorusunun yanıtını aramaya başladı. Cevaplar haberimizde.

1 /8 Gürkan Aksoy kimdir, ne iş yapıyor, mal varlığı ne kadar?

Gürkan Aksoy, 1971 İstanbul doğumlu bir iş insanı ve finans uzmanıdır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün 11 Mayıs 2025’te yapılan olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olarak öne çıkmıştır.



2 /8 Uzun yıllardır Beşiktaş taraftarı ve kulüp üyesi olan Aksoy, finans, gayrimenkul, yenilenebilir enerji, teknoloji girişimleri ve lojistik sektörlerinde faaliyet göstermektedir.



3 /8 Eğitimini İngiltere’de tamamlamış ve iş dünyasında yatırımlarıyla tanınmaktadır. Aksoy Holding bünyesinde inşaat, finansal danışmanlık ve enerji sektörlerinde şirketleri bulunmaktadır. Servetinin 150 ila 500 milyon dolar arasında olduğu tahmin edilse de kesin bir rakam kamuoyuyla paylaşılmamıştır.



4 /8 Aksoy, Beşiktaş başkan adaylığı sürecinde şeffaf ve liyakat odaklı bir yönetim anlayışı vadetmiş, kulübün 20 milyar TL’ye yakın borcunu akılcı projelerle azaltmayı hedeflediğini belirtmiştir.



5 /8 Öne çıkan projeleri arasında Vodafone Park’ın gelir potansiyelini artırmak, yerli teknik direktörle çalışmak, amatör branşları canlandırmak (örneğin Beşiktaş kayak takımıyla olimpiyatlara katılmak) ve gayrimenkul geliştirme şubesi kurmak yer almaktadır.



6 /8 Kendisini “taraftarın sesi” olarak tanımlayan Aksoy, “Beşiktaş’ı gerçek Beşiktaşlılarla yöneteceğiz” söylemiyle dikkat çekmiştir.



7 /8 Yönetim kurulu listesinde Levent Önkol, Işık Dumrul, Safiye Taylan gibi isimler yer almıştır.

