Haaland’ın ilk kulübünden efsane ödül: Maçın yıldızına 4 koli yumurta!

Norveçli yıldız Erling Haaland’ın kariyerine başladığı Bryne Futbol Kulübü, Bodo/Glimt’e 1-0 yenildiği maçta ilginç bir ödüllendirme yaptı. Kaleci Jan de Boer, penaltı kurtarışı ve etkili performansıyla maçın oyuncusu seçildi ve 4 koli yumurta ile ödüllendirildi.

1 /5 Norveçli yıldız golcü Erling Haaland'ın kariyerine başladığı Bryne Futbol Kulübü, Bodo/Glimt'e 1-0 yenildikleri maçın oyuncusuna 4 koli yumurta hediye etti.



2 /5 Norveç liginde dün oynanan maçta Bodo/Glimt'e 1-0 yenilen Bryne'de kaleci Jan de Boer, bir penaltı kurtarışı ve karşılaşmadaki iyi performansı sayesinde maçın oyuncusu seçildi ve kulübü tarafından 4 koli yumurta ile ödüllendirildi.



3 /5 Yumurta ödülü tercihi, kulübün yerel tarım ve hayvancılık ile olan bağlarından kaynaklanıyor.



4 /5 Taraftarlar, kulübün çiftçilikle olan bağları nedeniyle bir VIP bilet hizmeti olarak saha kenarında Traktör kepçesi üstünde de maçları seyredebiliyor.

