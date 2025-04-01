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Haaland’ın ilk kulübünden efsane ödül: Maçın yıldızına 4 koli yumurta!

Haaland’ın ilk kulübünden efsane ödül: Maçın yıldızına 4 koli yumurta!

09:471/04/2025, Salı
G: 1/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Norveçli yıldız Erling Haaland’ın kariyerine başladığı Bryne Futbol Kulübü, Bodo/Glimt’e 1-0 yenildiği maçta ilginç bir ödüllendirme yaptı. Kaleci Jan de Boer, penaltı kurtarışı ve etkili performansıyla maçın oyuncusu seçildi ve 4 koli yumurta ile ödüllendirildi.

Norveçli yıldız golcü Erling Haaland'ın kariyerine başladığı Bryne Futbol Kulübü, Bodo/Glimt'e 1-0 yenildikleri maçın oyuncusuna 4 koli yumurta hediye etti.


Norveç liginde dün oynanan maçta Bodo/Glimt'e 1-0 yenilen Bryne'de kaleci Jan de Boer, bir penaltı kurtarışı ve karşılaşmadaki iyi performansı sayesinde maçın oyuncusu seçildi ve kulübü tarafından 4 koli yumurta ile ödüllendirildi.


Yumurta ödülü tercihi, kulübün yerel tarım ve hayvancılık ile olan bağlarından kaynaklanıyor.


Taraftarlar, kulübün çiftçilikle olan bağları nedeniyle bir VIP bilet hizmeti olarak saha kenarında Traktör kepçesi üstünde de maçları seyredebiliyor.


Kulüp, gelecek hafta maçın oyuncusunu bu sefer yerel süt ile ödüllendirecek.


#Erling Haaland
#Bryne
#Norveç

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