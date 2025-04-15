Haftanın 11'i belli oldu: Fenerbahçe ve Trabzonsporlular tepki gösterdi

İstatistik sitesi WhoScored, Süper Lig'de 31. haftanın 11'ini belirledi. Adana Demirspor'u 6-0 mağlup eden Eyüpspor, beş futbolcuyla kadroya damga vurdu. Trabzonspor'dan üç isim yer alırken, haftayı iki golle kapatan Oleksandr Zubkov'un olmaması şaşırttı. İki gol atan Dusan Tadic'in de kadroya girememesi sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti. İşte Süper Lig'de haftanın 11'i:

1 /12 Uğurcan Çakır (Trabzonspor): 7.6 puan

2 /12 Pedro Malheiro (Trabzonspor): 7.7 puan

3 /12 Bruno Viana (Gaziantep FK): 8.4 puan

4 /12 Uğurcan Yazgılı (TÜMOSAN Konyaspor): 8 puan

5 /12 Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor): 8.1 puan

6 /12 Tayfur Bingöl (Eyüpspor): 8.8 puan

7 /12 Emre Akbaba (Eyüpspor): 9.7 puan

8 /12 Caner Erkin (Eyüpspor): 9 puan

9 /12 Umut Bozok (Eyüpspor): 8.6 puan

10 /12 Mame Thiam (Eyüpspor): 7.9 puan

11 /12 Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK): 8 puan