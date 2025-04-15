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Haftanın 11'i belli oldu: Fenerbahçe ve Trabzonsporlular tepki gösterdi

Haftanın 11'i belli oldu: Fenerbahçe ve Trabzonsporlular tepki gösterdi

11:4815/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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İstatistik sitesi WhoScored, Süper Lig'de 31. haftanın 11'ini belirledi. Adana Demirspor'u 6-0 mağlup eden Eyüpspor, beş futbolcuyla kadroya damga vurdu. Trabzonspor'dan üç isim yer alırken, haftayı iki golle kapatan Oleksandr Zubkov'un olmaması şaşırttı. İki gol atan Dusan Tadic'in de kadroya girememesi sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti. İşte Süper Lig'de haftanın 11'i:

Uğurcan Çakır (Trabzonspor): 7.6 puan

Pedro Malheiro (Trabzonspor): 7.7 puan

Bruno Viana (Gaziantep FK): 8.4 puan

Uğurcan Yazgılı (TÜMOSAN Konyaspor): 8 puan

Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor): 8.1 puan

Tayfur Bingöl (Eyüpspor): 8.8 puan

Emre Akbaba (Eyüpspor): 9.7 puan

Caner Erkin (Eyüpspor): 9 puan

Umut Bozok (Eyüpspor): 8.6 puan

Mame Thiam (Eyüpspor): 7.9 puan

Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK): 8 puan

Haftanın 11'inin sahaya dizilişi

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