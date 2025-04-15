Haftanın 11'i belli oldu: Fenerbahçe ve Trabzonsporlular tepki gösterdi

İstatistik sitesi WhoScored, Süper Lig'de 31. haftanın 11'ini belirledi. Adana Demirspor'u 6-0 mağlup eden Eyüpspor, beş futbolcuyla kadroya damga vurdu. Trabzonspor'dan üç isim yer alırken, haftayı iki golle kapatan Oleksandr Zubkov'un olmaması şaşırttı. İki gol atan Dusan Tadic'in de kadroya girememesi sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti. İşte Süper Lig'de haftanın 11'i:
Uğurcan Çakır (Trabzonspor): 7.6 puan
Pedro Malheiro (Trabzonspor): 7.7 puan
Bruno Viana (Gaziantep FK): 8.4 puan
Uğurcan Yazgılı (TÜMOSAN Konyaspor): 8 puan
Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor): 8.1 puan
Tayfur Bingöl (Eyüpspor): 8.8 puan
Emre Akbaba (Eyüpspor): 9.7 puan
Caner Erkin (Eyüpspor): 9 puan
Umut Bozok (Eyüpspor): 8.6 puan
Mame Thiam (Eyüpspor): 7.9 puan
Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK): 8 puan
Haftanın 11'inin sahaya dizilişi