Hakan Çalhanoğlu ağlamamak için kendini zor tuttu

Hakan Çalhanoğlu: "Dünkü maç dünyanın sonu değil. Şanssızlıklar oldu, istemediğimiz şeyler oldu ama bunlar futbolda var. Hiçbir şey bitmedi. Önümüzde bir maç var. Bir beraberlik bile bize yetebilir. Takımımız buna inanıyor."