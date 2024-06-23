Hakan Çalhanoğlu ağlamamak için kendini zor tuttu

A Milli Takım futbolcuları Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek, EURO 2024'teki Portekiz mağlubiyeti ve grupta Çekya ile oynanacak son maça ilişkin basın toplantısı düzenledi. Eleştirilere cevap veren Hakan Çalhanoğlu, duygusal anlar yaşadı. Milli futbolcuların açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Hakan Çalhanoğlu: "Dünkü maç dünyanın sonu değil. Şanssızlıklar oldu, istemediğimiz şeyler oldu ama bunlar futbolda var. Hiçbir şey bitmedi. Önümüzde bir maç var. Bir beraberlik bile bize yetebilir. Takımımız buna inanıyor."
Hakan Çalhanoğlu: "Eleştiriler futbolda oluyor. Ben hocamın istediklerini yapmaya çalışıyorum. Konu aslında ben değilim, milli takım. Hepimiz burada ay yıldız için savaşıyoruz. En çok eleştiriyi ben alıyorum ama onları dinlemiyorum. Eğer dinleseydim burada olmazdım."
Hakan Çalhanoğlu: "Sahada çok koşan, çok mücadele eden ama istediği sonuçları alamayan bir Hakan var maalesef. İnsan bazen duygusal oluyor ama oraya bağlamayacağım. Ben her zaman takımın iyi olmasını istiyor. Hocanın kararı oynatırsa oynarım."
Hakan Çalhanoğlu konuşması sırasında ağlamamak için kendisini zor tuttu.
Hakan Çalhanoğlu: "Kazanınca her şey kolay ama kaybedince mesele karaktere kadar geliyor. Biz her zaman sizlere karşı saygılıyız."
Hakan Çalhanoğlu: "Samet ile Altay pozisyonda birbirlerini duymadılar. Saha içinde çok konuşuyoruz ama bazen duyamıyoruz. Stadyumda çok fazla gürültü olduğu için birbirimizi duymakta zorlanabiliyoruz."
Hakan Çalhanoğlu: "Portekiz maçında istemediğimiz şeyler oldu. Dünyanın sonu değil. Hiçbir şey bitmedi. Önümüze bakacağız ve bakmak zorundayız. Çekya maçına odaklanıp, inşallah gruptan çıkacağız. Buna inanıyoruz."
Hakan Çalhanoğlu: "Arda idmanda kasığından sakatlık geçirdi. Bu yüzden oynamadı. Hocayı bu konuda korumam gerekiyor. Sakatlandığı için oynamadı. Bunu dışarı yansıtmadık. Bazı şeyleri dışarı yansıtmak bize yakışmıyor."
Cenk Tosun: "Ben oynamaya hazırım. Mental ve fiziksel olarak da iyi durumdayım. Başımızda bir hoca var, onun kararları doğrultusunda ilerliyoruz. Biz burada Türk bayrağını temsil ediyoruz. Hocanın kararına saygılıyım ama ben oynamak için hazırım ve oynamak istiyorum."
Cenk Tosun: "Oynamayan futbolcu mutsuz olur. Hepimiz oynamak için buradayız. Ülkeme bir şeyler kazandırmak, takıma yardım etmek istiyorum. Hocamın benimle ilgili düşüncelerini zaten bildiğim için şu ana kadar kendisiyle konuşma talebim olmadı."
Cenk Tosun: "İki maçta da oyuna girmeyi bekledim ve çok istedim. Hocamızın kafasında neler geçtiğini bilemiyoruz. Böyle bir karar aldı, saygı duyuyoruz. Ben çok fazla hocayla çalıştım. Yıllardır milli takımda oynuyorum. En güzel arkadaşlık grubu bu takımda."
Cenk Tosun: "Hocamız futbolun içinden geldiği için dilimizden anlıyor. Hoca gibi değil de arkadaş gibi yaklaşarak herkesi mutlu etmeye çalışıyor. Fakat beni neden oynatmadığına dair benimle konuşmadı. Düşüncelerini de bilmediğim için taktik gereği olduğunu düşünüyorum."
Cenk Tosun: "Türk halkı bizi desteklemeye devam etsin. Hepimiz üçüncü maça odaklanalım, birlik olalım. Her şeyi bir kenara bırakalım çünkü grupta pozisyonumuz hala iyi. Çekya maçının hazırlıklarına başladık. O maçta neyimiz varsa ortaya koyacağız. İnşallah galip geliriz, en kötü 1 puan alırız ve inşallah ikinci tura yükselmek istiyoruz."
Cenk Tosun: "Bertuğ ile çok konuşma fırsatım olmadı. Semih benim evladım gibi. O da üzülüyor oynayamadığı için ama hocanın kararına saygılı."
İsmail Yüksek: "Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum. Oynamaya hazırım. Son kararı hocamız verecek. Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Çekya maçında sahadaki mücadelemizi göreceksiniz."