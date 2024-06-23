A Milli Futbol Takımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli oyuncunun menajerinin, Bayern Münih'li yetkililerle görüşme halinde olduğu ifade edildi. İşte ayrıntılar...

1 / 6 Kariyerini İtalya Serie A takımlarından Inter'de sürdüren Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi Almanya olabilir.

2 / 6 Alman ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre milli futbolcunun menajeri, Alman yetkililerle görüşüyor.

3 / 6 Haberlerde Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de mutlu olduğu vurgulanırken bu transfer için Bayern'in iyi bir rakamı gözden çıkarması gerektiği vurgulandı.

4 / 6 A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2021'den bu yana Inter forması giyiyor.

5 / 6 Kariyerine Almanya'da başlayan milli oyuncu, İtalyan ekibinde çıktığı 135 karşılaşmada 27 gol atarken 24 de asist yaptı.