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Spor

Milli yıldıza Bayern Münih kancası

Tuğçe Erginkoç
14:38 - 23/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

A Milli Futbol Takımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli oyuncunun menajerinin, Bayern Münih'li yetkililerle görüşme halinde olduğu ifade edildi. İşte ayrıntılar...

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Kariyerini İtalya Serie A takımlarından Inter'de sürdüren Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi Almanya olabilir.

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Alman ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre milli futbolcunun menajeri, Alman yetkililerle görüşüyor.

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Haberlerde Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de mutlu olduğu vurgulanırken bu transfer için Bayern'in iyi bir rakamı gözden çıkarması gerektiği vurgulandı.

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A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2021'den bu yana Inter forması giyiyor.

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Kariyerine Almanya'da başlayan milli oyuncu, İtalyan ekibinde çıktığı 135 karşılaşmada 27 gol atarken 24 de asist yaptı.

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Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan Hakan'ın, Inter'le olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

#Hakan Çalhanoğlu
#Bayern Münih
#Inter
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