A Milli Futbol Takımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli oyuncunun menajerinin, Bayern Münih'li yetkililerle görüşme halinde olduğu ifade edildi. İşte ayrıntılar...
Kariyerini İtalya Serie A takımlarından Inter'de sürdüren Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi Almanya olabilir.
Alman ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre milli futbolcunun menajeri, Alman yetkililerle görüşüyor.
Haberlerde Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de mutlu olduğu vurgulanırken bu transfer için Bayern'in iyi bir rakamı gözden çıkarması gerektiği vurgulandı.
A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2021'den bu yana Inter forması giyiyor.
Kariyerine Almanya'da başlayan milli oyuncu, İtalyan ekibinde çıktığı 135 karşılaşmada 27 gol atarken 24 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan Hakan'ın, Inter'le olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.