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Hakem ikinci sarıdan kırmızı kart vermeyi unuttu: Maçın tekrar edilmesi için TFF'ye başvuru yapıldı

Hakem ikinci sarıdan kırmızı kart vermeyi unuttu: Maçın tekrar edilmesi için TFF'ye başvuru yapıldı

14:3817/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
IHA
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Türkiye'de yeni bir hakem olayı daha yaşandı. Özellikle hakem performanslarının tartışıldığı son haftalarda, bir oyuncuya ikinci sarıdan kırmızı kart vermeyi hakem unuttu. Maçın tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yapıldı.

Türkiye'de hakem olayları tartışılmaya devam ediyor.

Bölgesel Amatör Lig’de oynanan Darıca Gençlerbirliği - Gölcükspor maçının orta hakemi Eren Delioğlu, Darıca Gençlerbirliği’nin 13 numaralı futbolcusu Reha Kurt’a 90+2. dakikada sarı kart gösterdi.

Sonrasında da oyuncuya gol sevincinde formasını çıkardığı için 90+5. dakikada bir sarı kart daha gösteren Delioğlu, ikinci sarı karttan kırmızı kartı çıkartmayı unuttu. 

Darıca Gençlerbirliği forması giyen futbolcular, takım arkadaşlarının kırmızı kart göreceğinden dolayı üzülürken, hakemin kırmızı kartı unutmasıyla maç kaldığı yerden devam etti.

Yaşanan kural hatasının ardından Gölcüksporlular büyük tepki gösterirken, maçın tekrar oynatılması yönünde gerekli adımların atılmaya başlandığı öğrenildi.

2003 yılında tekrar edilmişti

Kocaeli Bölgesel Amatör Ligi’nde yaşanan bu olay, akıllara 2003 yılındaki Fenerbahçe- Rizespor maçını getirdi.

Maçın Hakemi Ali Aydın, 86. dakikada 2. sarı kartı gösterdiği Rizesporlu futbolcu Gustavo Rave’ye kırmızı kart göstermeyince, oluşan kural hatası sebebiyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004’te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

#TFF
#Darıca Gençlerbirliği
#Gölcükspor

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