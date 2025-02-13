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Hakemin elini sert sıktı kırmızı kart gördü!

Hakemin elini sert sıktı kırmızı kart gördü!

11:4013/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İngiltere Premier Lig 24. haftasında Liverpool deplasmanda Everton ile karşılaştı. Derbide kazanan çıkmadı ve maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Maçın ardından Hakem Michael Oliver Liverpool teknik direktörü Arne Slot, Tarkowski ve Curtis Jones’e kırmızı kart gösterdi. Bu karar İngiltere’de gündeme oturdu. Detaylar haberimizde.

İngiltere Premier League'in erteleme maçında Everton ile Liverpool karşı karşıya geldi.


Futbolseverlere oldukça keyifli bir 90 dakika izleten ezeli rakipler, 2-2 berabere kaldı.


Merseyside derbisinde geceye damga vuran anlardan birisi ise Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un gördüğü kırmızı kart oldu.


Merseyside derbisinde geceye damga vuran anlardan birisi ise Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un gördüğü kırmızı kart oldu.


Son dakikaları oldukça stresli geçen maçın 90+8. dakikasında beraberlik golünü yiyen Liverpool'da Arne Slot'un çok sinirlendiği görüldü.


NE OLDU?



Bitiş düdüğünün ardından maçın hakemi Michael Oliver'ın elini sert bir şekilde sıkan Slot, o sırada gerçekleşen kısa konuşmanın ardından kırmızı kart gördü.


İkili arasında geçen konuşmanın ardından kırmızı kartın çıktığı söylenirken Slot'un, Oliver'ın elini sert sıktığı gerekçesiyle de kırmızı kart gördüğü iddia edildi.


#Premier Lig
#Arne Slot
#Liverpool
#Everton

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