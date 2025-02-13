Hakemin elini sert sıktı kırmızı kart gördü!

İngiltere Premier Lig 24. haftasında Liverpool deplasmanda Everton ile karşılaştı. Derbide kazanan çıkmadı ve maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Maçın ardından Hakem Michael Oliver Liverpool teknik direktörü Arne Slot, Tarkowski ve Curtis Jones’e kırmızı kart gösterdi. Bu karar İngiltere’de gündeme oturdu. Detaylar haberimizde.

1 /7 İngiltere Premier League'in erteleme maçında Everton ile Liverpool karşı karşıya geldi.



2 /7 Futbolseverlere oldukça keyifli bir 90 dakika izleten ezeli rakipler, 2-2 berabere kaldı.



3 /7 Merseyside derbisinde geceye damga vuran anlardan birisi ise Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un gördüğü kırmızı kart oldu.



4 /7 Merseyside derbisinde geceye damga vuran anlardan birisi ise Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un gördüğü kırmızı kart oldu.



5 /7 Son dakikaları oldukça stresli geçen maçın 90+8. dakikasında beraberlik golünü yiyen Liverpool'da Arne Slot'un çok sinirlendiği görüldü.



6 /7 NE OLDU?



Bitiş düdüğünün ardından maçın hakemi Michael Oliver'ın elini sert bir şekilde sıkan Slot, o sırada gerçekleşen kısa konuşmanın ardından kırmızı kart gördü.

