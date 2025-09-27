Hasan Şaş'tan Galatasaraylı futbolcuya: Sana ne oldu?

"İlkay, Icardi ve Sane ile siz Şampiyonlar Ligi oynayamazsınız. Sezon başından beri 8 numara için boğazım patladı. İşte bunun için söyledim. Yumuşak bu orta saha. Bu maçta 8 pozisyon yediniz hadi bundan sonraki maçlarda 3, 4 tane yiyin. Yumuşak bu orta saha."