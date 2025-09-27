Hasan Şaş'tan Galatasaraylı futbolcuya: Sana ne oldu?

Galatasaray, Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında konuk olduğu Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar çok sayıda pozisyon verdiği maçtan 3 puanı almayı başardı. Mücadeleyi değerlendiren Hasan Şaş, Galatasaraylı futbolcuların performansını eleştirdi.
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş'ın, Alanyaspor maçıyla ilgili YouTube kanalı SporON'da yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle:
"Oyuncuların aklının Liverpool maçında olduğunu düşünmek istiyorum. Bir Şampiyonlar Ligi maçına Galatasaray yüksek konsantre olduğu için bugün böyle bir futbol oynandı diye temenni ediyorum."
"Salı gününden sonra sınırlarımı zorlayacağım. Futbolculardan başlayacağım, sonra oyuncu değişiklikleriyle devam edeceğim. Bugün kendimi biraz tutmak istiyorum. Galatasaray forması öyle kolay bir forma değil, ağır bir sorumluluk. hadi oynayın Rams Park'ta aynı futbolu."
"Galatasaray'da performansı düşük çok oyuncu var. İkincisi Okan hoca... Galatasaray'ın Liverpool'un karşısına ne şekilde çıkacağını şu an itibarıyla kimse bilmiyor. Üçlü oynarsan kimle, dörtlü oynarsan kimle oynayacaksın bilmiyorsun şu an."
"Icardi ve Osimhen neden yan yana oynadı son dakikalarda kimse anlamıyor. Yürüyen Lemina'nın yanına bir tane orta saha koy bari, Sara hiç yoksun, Eren sana ne oldu?"
"Ya bugün Sallai'yi bile bozdunuz ya! Galatasaray'ın elle tutulur oyuncusu vardı, onu da bozdunuz."
"Ya Icardi'ye falan sakın sallamayın. Öpün başınıza koyun. Bu kiloyla, bu sakatlığın ardından Galatasaray'a 12 puan kazandırdı. Koşmaya çalışıyor çocuk."
"İlkay, Icardi ve Sane ile siz Şampiyonlar Ligi oynayamazsınız. Sezon başından beri 8 numara için boğazım patladı. İşte bunun için söyledim. Yumuşak bu orta saha. Bu maçta 8 pozisyon yediniz hadi bundan sonraki maçlarda 3, 4 tane yiyin. Yumuşak bu orta saha."
"Barış Alper eski gücünde değil, gelemiyor. Sane hiç gelmiyor, İlkay Şampiyonlar Ligi için yumuşak bir oyuncu. Icardi daha tam hazır değil gol atıyor. Hadi kaldırın bu dört futbolcuyla. Lemina var mı, yok, yok! Girdi oyuna hep top kaybıyla oynadı. Saklanarak oynadı."