Hatayspor'a dev gelir: Dele-Bashiru Lazio'da

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Nijeryalı futbolcusu Fisayo Dele-Bashiru'yu Lazio'ya zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığını duyurdu. Akdeniz ekibi, bu transferden ciddi bir bonservis geliri elde edecek.
Süper Lig ekibi Hatayspor, beklenen transferi resmen duyurdu.
Akdeniz temsilcisi, bir süredir Lazio'ya transferi gündemde olan Dele Bashiru'nun ayrılığını açıkladı.
Hatayspor'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Dele-Bashiru'nun İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya, mecburi satın alma şartı ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."
"Dele-Bashiru'ya emekleri için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz."
İtalyan ekibinin gelecek sezon Hatayspor'a bu transfer için 7 milyon euro bonservis ödeyeceği ifade edildi.