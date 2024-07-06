Hatayspor'a dev gelir: Dele-Bashiru Lazio'da

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Nijeryalı futbolcusu Fisayo Dele-Bashiru'yu Lazio'ya zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığını duyurdu. Akdeniz ekibi, bu transferden ciddi bir bonservis geliri elde edecek.

1 / 6 Süper Lig ekibi Hatayspor, beklenen transferi resmen duyurdu.

2 / 6 Akdeniz temsilcisi, bir süredir Lazio'ya transferi gündemde olan Dele Bashiru'nun ayrılığını açıkladı.

3 / 6 Hatayspor'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

4 / 6 "Futbolcumuz Dele-Bashiru'nun İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya, mecburi satın alma şartı ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."

5 / 6 "Dele-Bashiru'ya emekleri için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz."