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Spor

Hatayspor'a dev gelir: Dele-Bashiru Lazio'da

15:47 - 6/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:41 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Nijeryalı futbolcusu Fisayo Dele-Bashiru'yu Lazio'ya zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığını duyurdu. Akdeniz ekibi, bu transferden ciddi bir bonservis geliri elde edecek.

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Süper Lig ekibi Hatayspor, beklenen transferi resmen duyurdu.

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Akdeniz temsilcisi, bir süredir Lazio'ya transferi gündemde olan Dele Bashiru'nun ayrılığını açıkladı.

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Hatayspor'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Futbolcumuz Dele-Bashiru'nun İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya, mecburi satın alma şartı ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."

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"Dele-Bashiru'ya emekleri için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz."

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İtalyan ekibinin gelecek sezon Hatayspor'a bu transfer için 7 milyon euro bonservis ödeyeceği ifade edildi.

#Hatayspor
#Fisayo Dele-Bashiru
#Lazio
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