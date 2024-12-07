Hatayspor’a transferi son anda iptal olmuştu: Yeni adresi belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’un yaz transfer döneminde kadrosuna katmaya çalıştığı yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu. Transferi son anda iptal olan Gine’li futbolcunun Macaristan temsilcisine transfer olacağı iddia edildi. İşte detaylar.
Liverpool'dan geçtiğimiz yıl transfer olduğu Werder Bremen'de hayal kırıklığı yaratan ve kadro dışı bırakılan Naby Keita'nın Alman takımıyla yollarını ayıracağı ileri sürüldü.
Yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluğu nedeniyle son aylarda U23 takımıyla antrenman yapan Keita ile Macaristan temsilcisi Ferencvaros'un ilgilendiği belirtildi.
Bild Gazetesi'nin haberine göre; Gineli orta saha oyuncusu, Macar kulübüne transfer olmak için sağlık kontrolünden geçecek ve bir sorun çıkmaması halinde kiralık olarak sözleşme imzalayacak.
Haberde, sözleşmenin Ocak 2025'ten başlayarak 1 yıllık olacağı, 29 yaşındaki oyuncunun performansının beğenilmesi halinde önümüzdeki yaz bonservisinin alınabileceği ifade edildi.
Werder Bremen'de sadece 5 maça çıkabilen Naby Keita'nın, Alman kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Keita'ya geçtiğimiz yaz transfer döneminin son günlerinde Hatayspor da talip olmuş ancak futbolcunun transferi son anda gerçekleşmemişti.