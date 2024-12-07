Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hatayspor’a transferi son anda iptal olmuştu: Yeni adresi belli oldu!

Hatayspor’a transferi son anda iptal olmuştu: Yeni adresi belli oldu!

16:097/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’un yaz transfer döneminde kadrosuna katmaya çalıştığı yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu. Transferi son anda iptal olan Gine’li futbolcunun Macaristan temsilcisine transfer olacağı iddia edildi. İşte detaylar.

Liverpool'dan geçtiğimiz yıl transfer olduğu Werder Bremen'de hayal kırıklığı yaratan ve kadro dışı bırakılan Naby Keita'nın Alman takımıyla yollarını ayıracağı ileri sürüldü.

Yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluğu nedeniyle son aylarda U23 takımıyla antrenman yapan Keita ile Macaristan temsilcisi Ferencvaros'un ilgilendiği belirtildi.

Bild Gazetesi'nin haberine göre; Gineli orta saha oyuncusu, Macar kulübüne transfer olmak için sağlık kontrolünden geçecek ve bir sorun çıkmaması halinde kiralık olarak sözleşme imzalayacak.


Haberde, sözleşmenin Ocak 2025'ten başlayarak 1 yıllık olacağı, 29 yaşındaki oyuncunun performansının beğenilmesi halinde önümüzdeki yaz bonservisinin alınabileceği ifade edildi.

Werder Bremen'de sadece 5 maça çıkabilen Naby Keita'nın, Alman kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Keita'ya geçtiğimiz yaz transfer döneminin son günlerinde Hatayspor da talip olmuş ancak futbolcunun transferi son anda gerçekleşmemişti.  

#Hatayspor
#Naby Keita
#Süper Lig
#Ferencvaros

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR 7 ARALIK: 3600 ek gösterge son durum ne, ne zaman onaylanacak?