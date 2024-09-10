Herkes Süper Lig’e bekliyordu: Memphis Depay’dan şaşırtan imza!

Yaz transfer sezonu boyunca adı Süper Lig devleriyle anılan Hollandalı yıldız Memphis Depay’ın yeni takımı belli oldu. Yaptığı tercih ile herkesi şaşırtan yıldız futbolcu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Memphis Depay hangi takıma transfer oldu, kaç milyon euroya? İşte detaylar.
Brezilya ekibi Corinthians, Hollandalı futbolcu Memphis Depay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yıldız futbolcunun adı Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu.
İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan Memphis Depay'ın yeni durağı Brezilya oldu.
30 yaşındaki Hollandalı yıldız, Corinthians ile 2026 yılına sözleşme imzaladı.
Son 2 sezonda Atletico'da 40 maça çıkan 30 yaşındaki yıldız, 13 gol ve 2 asistlik katkı üretti.
Memphis Depay, Hollanda Milli Takımı'nda 98 karşılaşmada süre aldı.
30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu müsabakalarda 46 gol atma başarısı gösterdi.