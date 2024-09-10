Herkes Süper Lig’e bekliyordu: Memphis Depay’dan şaşırtan imza!

Yaz transfer sezonu boyunca adı Süper Lig devleriyle anılan Hollandalı yıldız Memphis Depay’ın yeni takımı belli oldu. Yaptığı tercih ile herkesi şaşırtan yıldız futbolcu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Memphis Depay hangi takıma transfer oldu, kaç milyon euroya? İşte detaylar.

1 / 7 Brezilya ekibi Corinthians, Hollandalı futbolcu Memphis Depay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2 / 7 Yıldız futbolcunun adı Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

3 / 7 İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan Memphis Depay'ın yeni durağı Brezilya oldu.

4 / 7 30 yaşındaki Hollandalı yıldız, Corinthians ile 2026 yılına sözleşme imzaladı.



5 / 7 Son 2 sezonda Atletico'da 40 maça çıkan 30 yaşındaki yıldız, 13 gol ve 2 asistlik katkı üretti.

6 / 7 Memphis Depay, Hollanda Milli Takımı'nda 98 karşılaşmada süre aldı.

