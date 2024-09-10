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Spor

Herkes Süper Lig’e bekliyordu: Memphis Depay’dan şaşırtan imza!

11:01 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 11:02 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
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Yaz transfer sezonu boyunca adı Süper Lig devleriyle anılan Hollandalı yıldız Memphis Depay’ın yeni takımı belli oldu. Yaptığı tercih ile herkesi şaşırtan yıldız futbolcu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Memphis Depay hangi takıma transfer oldu, kaç milyon euroya? İşte detaylar.

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Brezilya ekibi Corinthians, Hollandalı futbolcu Memphis Depay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Yıldız futbolcunun adı Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

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İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan Memphis Depay'ın yeni durağı Brezilya oldu. 

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30 yaşındaki Hollandalı yıldız, Corinthians ile 2026 yılına sözleşme imzaladı.


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Son 2 sezonda Atletico'da 40 maça çıkan 30 yaşındaki yıldız, 13 gol ve 2 asistlik katkı üretti.

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Memphis Depay, Hollanda Milli Takımı'nda 98 karşılaşmada süre aldı.


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30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu müsabakalarda 46 gol atma başarısı gösterdi.


#Memphis Depay
#Brezilya Ligi Serie A
#Corinthians
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