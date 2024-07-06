A Milli Takımımız, EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Maçtaki tek golümüzü 35. dakikada Samet Akaydin attı. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 70. dakikada De Vrij ve 76. dakikada Mert Müldür(K.K) kaydetti. Bu sonucun ardından Portakallar yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu. Hollanda - Türkiye maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 12 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çeyrek final maçını Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda izledi.



2 / 12 Vatandaşlarımız Hollanda - Türkiye maçını kurulan dev ekranlarda takip etti.

3 / 12 A Milli Takımımız, EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında Hollanda ile karşı karşıya geldi.

4 / 12 Milli Takım sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

5 / 12 Ay-yıldızlıların tek golünü 35. dakikada Samet Akaydin attı.

6 / 12 Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 70. dakikada De Vrij ve 76. dakikada Mert Müldür(K.K) kaydetti.

7 / 12 Bu sonucun ardından Hollanda yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.

8 / 12 HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ

Hollanda - Türkiye maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.

9 / 12 Maçın son düdüğünün ardından futbolcularımız büyük bir üzüntü yaşadı.

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