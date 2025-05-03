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Hollanda efsanesine yeni görev: Altyapısından yetiştiği kulübe dönüyor

Hollanda efsanesine yeni görev: Altyapısından yetiştiği kulübe dönüyor

16:543/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Arjen Robben’in yeni görevi belli oldu. Eski futbolcu altyapısından yetiştiği kulübün antrenörü olacak.

Bir dönemin yıldız futbolcusu Arjen Robben, yeni sezonda altyapısından yetiştiği kulüp olan FC Groningen’de antrenörlük görevine başlıyor.


Hollanda Eredivisie ekiplerinden Groningen, 41 yaşındaki Robben’i U14 takımının teknik direktörü olarak açıkladı.


Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Robben’in altyapı takımlarında görev alacak yeni teknik ekip içerisinde yer aldığı belirtildi.


Groningen Futbol Gelişim Direktörü Byron Bakker, Robben’in bu görevi üstlenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Arjen Robben’i altyapı akademimizde bir takımın başına geçmesi için ikna edebilmiş olmamız bizi son derece gururlandırıyor. Robben’in futbolculuk kariyeri zaten tartışılmaz ama teknik direktörlükte de başından beri güçlü bir izlenim bıraktı” dedi.


Robben, son yıllarda Groningen kampüsünde çeşitli görevlerde bulunmuş, ayrıca kulüpte antrenörlük stajı yapmıştı. Aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra bir dönem amatör kulüp Be Quick 1887’de oğlu Luka’nın takımını çalıştırmıştı.


2009-2019 yılları arasında Bayern Münih forması giyen Robben, bu süreçte birçok Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını da kazanmıştı. Tecrübeli futbolcu, kariyerine başladığı kulüp olan Groningen’de futbolu bırakmıştı.


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