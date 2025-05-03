Hollanda efsanesine yeni görev: Altyapısından yetiştiği kulübe dönüyor

Groningen Futbol Gelişim Direktörü Byron Bakker, Robben’in bu görevi üstlenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Arjen Robben’i altyapı akademimizde bir takımın başına geçmesi için ikna edebilmiş olmamız bizi son derece gururlandırıyor. Robben’in futbolculuk kariyeri zaten tartışılmaz ama teknik direktörlükte de başından beri güçlü bir izlenim bıraktı” dedi.



