İngiltere Championship'te oynanan son hafta maçlarıyla birlikte küme düşen takımlar da belli oldu. Son haftaya küme düşme potasında giren Hull City, deplasmanda Portsmouth ile karşılaştı. Peki Hull City küme düştü mü? Hull City ligde kaldı mı?

1 /7 İngiltere Championship'te son hafta karşılaşmaları oynandı.

2 /7 Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, son haftaya küme düşme potasında girmişti.

3 /7 Küme düşme hattında son haftaya giren Hull City, Portsmouth deplasmanından 1-1’lik beraberlikle döndü.

4 /7 Bu skorlar birlikte Hull City gol averajıyla ligde kalmayı başardı.

5 /7 Luton Town küme düşen son takım oldu.

6 /7 Hull City'nin ligde kalmasıyla Acun Ilıcalı da büyük sevinç yaşadı.