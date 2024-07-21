İbrahim Hatipoğlu açıkladı: Doue ve Wendel Galatasaray'a transfer olacak mı?

"Hem kendi takımlarında hem milli takımlarda görev alan, takımlarının vazgeçmek istemediği oyuncular. Süreci uzatanlardan biri bu. Kamuoyu, gündem, baskı arttıkça talepler değişiyor. Bir takım ilave istekler ortaya çıkıyor. Son birkaç gündür, üzerinde yoğunlaşılan Doue ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Süreç, planladığımız şekilde yürüyordu. Kulübü Rennes ile anlaşmaya vardık. Hala geçerli bir anlaşmaya vardık. Bu süreçteki desteklerinden dolayı Rennes Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Süreçte bize destek oldular."