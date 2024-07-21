İbrahim Hatipoğlu açıkladı: Doue ve Wendel Galatasaray'a transfer olacak mı?

Galatasaray Sportif A.Ş. Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, transfer görüşmeleri yaptıkları Doue ve Wendel'in son durumu aktardı. Hatipoğlu, Vecino iddialarına da açıklık getirdi. Açıklamalara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray Sportif A.Ş. Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, transfer görüşmeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Hatipoğlu; Doue, Wendel, Vecino ve transfer listesinde yer alan oyuncuların son durumunu aktardı.
"Bizden transfer konusunda haber gelmedikçe lütfen bu haberlere itibar edilmesin. Bunlar bizi zor durumda bırakıyor, hem de görüştüğümüz oyuncunun hem görüştüğümüz kulübün elini güçlendiriyor. Bu haberler hep oldu. İnsanlar bir şekilde etkileşim alıyorlar, bu haberler ilgi çekiyor. Sağduyulu taraftarlarımıza Galatasaray resmi hesaplarını takip etmelerini istiyoruz."
"Taraftarlarımız bizi eleştirmekte haklı. Bir hedef koymuştuk. Kamp dönemine yetiştireceğiz diye bir hedefle yola çıktık. Gelişmeler, transfer sürecindeki zorluklar nedeniyle bu hedefimize bir miktar gecikmeyle devam ediyoruz. Tek amacımız hata yapmadan, Galatasaray için en doğru şartlarda, en doğru oyuncuları belirlemek. Büyük bir transfer listemiz yok. İki mevki için çalışma yapıyoruz. Hocamızın belirlediği önemli isimler var."
"Hem kendi takımlarında hem milli takımlarda görev alan, takımlarının vazgeçmek istemediği oyuncular. Süreci uzatanlardan biri bu. Kamuoyu, gündem, baskı arttıkça talepler değişiyor. Bir takım ilave istekler ortaya çıkıyor. Son birkaç gündür, üzerinde yoğunlaşılan Doue ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Süreç, planladığımız şekilde yürüyordu. Kulübü Rennes ile anlaşmaya vardık. Hala geçerli bir anlaşmaya vardık. Bu süreçteki desteklerinden dolayı Rennes Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Süreçte bize destek oldular."
"Doue'nin yakınındaki kişiler, her geçen gün farklı taleplerle süreci biraz daha zora soktular. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Bir transfer gerçekleşecekse kurallar ve şartlar var. Bu noktalar zorlandığı için transfer uzadı. Listemizdeki oyunculardan biriydi. Ancak gelinen noktada bu talepler artık Galatasaray Spor Kulübü'nün görüşmeleri sonlandırması gerektiği noktasına getirdi. Üzgünüz. Bu saatten sonra Galatasaray'ın transfer listesinde Doue bulunmuyor."
"Vecino'nun asla ismi geçmedi. Bu neden yapılıyor. Bu haberler neden, nasıl çıkıyor. Kasıtlı çıkarılıyor. Ortamda bilgi kirliliğiyle baskı ve kaos yaratılmaya çalışılıyor. Vecino hiç gündemimize gelmedi bu dönem."
"Wendel, kendi alanındaki çok önemli oyunculardan biri. Bizim için de kadromuza katmak için çalışmalar yaptığımız, takımının en iyi oyuncusu. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Zenit, en iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor. Israrcıyız. Şu an negatif bir durum yok."
"Son 2 maçta Süper Kupa ve lig maçı oynadı. Her iki maçta da olağanüstü oynadı. Bu da bizim ne kadar doğru bir isme yöneldiğimizin kanıtı. Bu kadar iyi oyuncuları, hele takımları bırakmak istemiyorsa transfer etmek kolay olmuyor. Bu süreci, zor bir süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Sonuna kadar takip edeceğiz."