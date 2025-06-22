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İngilizler Galatasaray'ın yeni kalecisini duyurdu

İngilizler Galatasaray'ın yeni kalecisini duyurdu

19:0822/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fernando Muslera sonrası kaleye takviye yapmak isteyen Galatasaray Premier Lig'de forma giyen deneyimli file bekçisi için harekete geçti.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından yeni kaleci arayışları hız kesmeden devam ediyor.


Sarı-kırmızılı yetkililer, gözünü tekrardan Premier Lig'e çevirdi. Dimitrovic için teklifini yapan Galatasaray, bir diğer alternatife yöneldi. 

İngiliz basınından Times'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Premier Lig'de küme düşen Southampton'ın 27 yaşındaki kalecisi Aaron Ramsdale için harekete geçti.


Sarı-kırmızılıların İngiliz file bekçisini kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği aktarıldı.


Geçtiğimiz sezon toplamda 32 karşılaşmaya çıkan Ramsdale, kalesinde 64 gol görürken, 4 maçta da gol izni vermedi. İngiliz eldivenin güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro.

#Galatasaray
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