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Inter - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Inter - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

10:266/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Inter ve Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Giuseppe Meazza'da oynanacak karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. Barcelona ile Inter arasında oynanan ilk maç 3-3’lük eşitlikle sonuçlanmıştı. Bu maçta galip gelen taraf finale adını yazdıracak. Peki, Inter - Barcelona maçı hangi kanalda? Inter - Barcelona maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile Barcelona karşı karşı karşıya geliyor.


Inter - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Giuseppe Meazza'da oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak. Simon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 ve tabii dijital platformundan canlı yayınlanacak.


Eşleşmenin ilk maçı 3-3'lük eşitlikle sonuçlanmıştı.


Tur atlayan Arsenal - PSG eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.


Şampiyonlar Ligi'nde final 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentinde oynanacak.


INTER - BARCELONA CANLI İZLE

Inter - Barcelona maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.


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