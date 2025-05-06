INTER - BARCELONA CANLI İZLE

Inter ve Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Giuseppe Meazza'da oynanacak karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. Barcelona ile Inter arasında oynanan ilk maç 3-3’lük eşitlikle sonuçlanmıştı. Bu maçta galip gelen taraf finale adını yazdıracak. Peki, Inter - Barcelona maçı hangi kanalda? Inter - Barcelona maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /6 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile Barcelona karşı karşı karşıya geliyor.



2 /6 Inter - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Giuseppe Meazza'da oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak. Simon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 ve tabii dijital platformundan canlı yayınlanacak.



3 /6 Eşleşmenin ilk maçı 3-3'lük eşitlikle sonuçlanmıştı.



4 /6 Tur atlayan Arsenal - PSG eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.



5 /6 Şampiyonlar Ligi'nde final 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentinde oynanacak.

