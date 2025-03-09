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Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem gol: Inter adım adım şampiyonluğa gidiyor

Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem gol: Inter adım adım şampiyonluğa gidiyor

Haber Merkezi
10:039/03/2025, Pazar
G: 9/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İtalya Serie A'nın 28. haftasında Inter sahasında Monza'yı 3-2 mağlup etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, attığı şık golle fileleri havalandırdı. Inter-Monza maç özetini ve Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

İtalya Serie A'da Inter sahasında Monza'yı konuk etti. Karşılaşmada geriye düşen Inter, yaptığı dönüşle birlikte maçı 3-2 kazandı.

Inter'in gollerini 45+1. dakikada Marko Arnautovic, 64. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 77. dakikada kendi kalesine Kyriakopoulos kaydetti. Monza'nın gollerini ise 32. dakikada Birindelli ve 44. dakikada Diao attı.

Bu galibiyetle birlikte Inter maç fazlasıyla puanını 61 yaptı ve ikinci Napoli'nin 4 puan önünde zirvede yer aldı.

Karşılaşmada milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu çok şık bir gol attı. Ayrıca Hakan maçın oyuncusu seçildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun Monza'ya attığı golü izle

Hakan'ın golünü izlemek için tıklayınız.

Inter-Monza 3-2 maç özetini izle

Inter-Monza maçının özetini izlemek için tıklayınız.

#Inter
#Monza
#Hakan Çalhanoğlu

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