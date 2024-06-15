Spor

İspanya EURO 2024 B Grubu ilk maçında Hırvatistan'ı mağlup etti |ÖZET

20:55 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:03 - 15/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Boğalar sahadan 3-0 galip ayrıldı ve turnuvaya galibiyetle başladı. Galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Morata, 32. dakikada Fabian Ruiz ve 45+2. dakikada Carvajal kaydetti. İspanya - Hırvatistan maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

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İspanya rakibini 3-0 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle başladı.

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Galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Morata, 32. dakikada Fabian Ruiz ve 45+2. dakikada Carvajal kaydetti.

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16 yaşındaki Lamine Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen ve asist yapan en genç oyuncu oldu.

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32 yaşındaki Dani Carvajal, kariyerinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda forma giydiği maçta fileleri havalandırdı.

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İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇ ÖZETİ


İspanya - Hırvatistan maçının özetini izlemek için tıklayın.

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B Grubu ikinci hafta karşılaşmalarında Hırvatistan-Arnavutluk ile İtalya-İspanya maçlarına sahne olacak.

#İspanya
#Hırvatistan
#EURO 2024
#Maç Özeti
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