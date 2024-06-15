Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Boğalar sahadan 3-0 galip ayrıldı ve turnuvaya galibiyetle başladı. Galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Morata, 32. dakikada Fabian Ruiz ve 45+2. dakikada Carvajal kaydetti. İspanya - Hırvatistan maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 7 Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

2 / 7 İspanya rakibini 3-0 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle başladı.

3 / 7 Galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Morata, 32. dakikada Fabian Ruiz ve 45+2. dakikada Carvajal kaydetti.

4 / 7 16 yaşındaki Lamine Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen ve asist yapan en genç oyuncu oldu.

5 / 7 32 yaşındaki Dani Carvajal, kariyerinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda forma giydiği maçta fileleri havalandırdı.

6 / 7 İSPANYA - HIRVATİSTAN MAÇ ÖZETİ

İspanya - Hırvatistan maçının özetini izlemek için tıklayın.