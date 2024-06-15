Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Boğalar sahadan 3-0 galip ayrıldı ve turnuvaya galibiyetle başladı. Galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Morata, 32. dakikada Fabian Ruiz ve 45+2. dakikada Carvajal kaydetti. İspanya - Hırvatistan maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.
İspanya rakibini 3-0 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle başladı.
Galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Morata, 32. dakikada Fabian Ruiz ve 45+2. dakikada Carvajal kaydetti.
16 yaşındaki Lamine Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen ve asist yapan en genç oyuncu oldu.
32 yaşındaki Dani Carvajal, kariyerinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda forma giydiği maçta fileleri havalandırdı.
B Grubu ikinci hafta karşılaşmalarında Hırvatistan-Arnavutluk ile İtalya-İspanya maçlarına sahne olacak.