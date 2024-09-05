İspanya'da Vinicius Jr. tepkisi! "Madrid'e büyük bir haksızlık"

La Liga'da ırkçılık kurbanı olan ve bu duruma tepkisini dile getiren Brezilyalı oyuncu son yaptığı açıklama ile Madrid'de tepkileri çekti. 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkelerden biri olan İspanya hakkında konuşan Vini Jr. endişelerini dile getirdi.

1 / 8 Madrid belediye başkanı Luis Martinez-Almeida, Real Madrid'in yıldız ismi Vinicius Jr.'a yaptığı açıklamadan dolayı tepki gösterdi.

2 / 8 Irkçılık hakkında konuşan oyuncu "Umarım İspanya gelişebilir ve birine ten rengi nedeniyle hakaret etmenin ciddiyetini anlayabilir.



3 / 8 2030 yılına kadar gelişecek çok şeyimiz var.

4 / 8 Ancak işler değişmezse, ev sahibi ülkeyi değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum.

5 / 8 Çünkü oyuncu ırkçılığın kurbanı olabileceği bir ülkede oynama konusunda kendini sakin veya güvende hissetmiyorsa durum biraz karmaşık olacaktır." açıklamasında bulundu.

6 / 8 Ülkeyi değiştirme sözlerinden dolayı Foot01'in haberine göre Luis Martinez-Almeida oyuncuya tepki gösterdi ve, "Toplumda ırkçı olayların yaşandığının ve bunları ortadan kaldırmak için çok çalışmamız gerektiğinin hepimiz farkındayız.

7 / 8 Ancak ırkçı bir toplum olduğumuzu ve bunun 2030 Dünya Kupası organizasyonunu tehlikeye attığını söylemek İspanya'ya, özellikle de Madrid'e büyük bir haksızlıktır.