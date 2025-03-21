İspanyol basını: Arda Güler'in geleceği farklı bir yöne evrilebilir

Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler’in yeteneklerine vurgu yaparak, “Arda çok önemli bir oyuncu, küçük bir kardeş gibi sevdiğim biri. Onun Inter’de bizimle oynamasını isterim ama bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Real Madrid’deki durumunu o daha iyi bilir. Ancak daha fazla süre almayı istiyor ve hak ettiğini düşünüyorum” dedi.