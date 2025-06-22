Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İstanbul'da okurken keşfedilmişti: Rekor bedelle Avrupa'ya transfer oluyor

İstanbul'da okurken keşfedilmişti: Rekor bedelle Avrupa'ya transfer oluyor

17:4022/06/2025, Sunday
G: 22/06/2025, Sunday
Yeni Şafak
Sonraki haber

Üniversite okumak için geldiği İstanbul'da keşfedilerek profesyonel futbolcu olan Diarra, rekor bedelle Avrupa'ya transfer oluyor. 22 yaşındaki başarılı oyuncu için ödenecek ücret 1. Lig tarihine geçecek.

İstanbulspor forması giyen genç kanat oyuncusu Gaoussou Diarra'nın Feyenoord'a transferi gerçekleşti.

Hollanda temsilcisi bu sezon 1. Lig'de sergilediği performansla adından söz ettiren Diarra için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Ayrıca sözleşmesinde 1.7 milyon euro garanti bonus ve sonraki satıştan pay da yer alacak. Bu ücret, TFF 1. Lig'in rekor satışı olacak.


Feyenoord, 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Diarra İstanbulspor formasıyla bu sezon çıktığı 36 karşılaşmada 16 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.

Gaoussou Diarra, 2023 yılında İstanbul'da kazandığı üniversiteyi okumak için gelmiş, İstanbulspor scoutları tarafından keşfedilmişti.

#Feyenoord
#Gaoussou Diarra
#Transfer
#İstanbulspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YDT soruları açıklandı mı? ÖSYM 2025 Yabancı Dil Testi (YDT) soru ve cevap anahtarı PDF Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça ve İngilizce test soruları ve cevapları