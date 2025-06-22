İstanbul'da okurken keşfedilmişti: Rekor bedelle Avrupa'ya transfer oluyor

Üniversite okumak için geldiği İstanbul'da keşfedilerek profesyonel futbolcu olan Diarra, rekor bedelle Avrupa'ya transfer oluyor. 22 yaşındaki başarılı oyuncu için ödenecek ücret 1. Lig tarihine geçecek.
İstanbulspor forması giyen genç kanat oyuncusu Gaoussou Diarra'nın Feyenoord'a transferi gerçekleşti.
Hollanda temsilcisi bu sezon 1. Lig'de sergilediği performansla adından söz ettiren Diarra için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Ayrıca sözleşmesinde 1.7 milyon euro garanti bonus ve sonraki satıştan pay da yer alacak. Bu ücret, TFF 1. Lig'in rekor satışı olacak.
Feyenoord, 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Diarra İstanbulspor formasıyla bu sezon çıktığı 36 karşılaşmada 16 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.
Gaoussou Diarra, 2023 yılında İstanbul'da kazandığı üniversiteyi okumak için gelmiş, İstanbulspor scoutları tarafından keşfedilmişti.