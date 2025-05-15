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İstanbulspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İstanbulspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

14:5915/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda İstanbulspor evinde Boluspor’u konuk ediyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Bu maçtan galip gelen takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı finalde ise Bandırmaspor - Erzurumspor maçının galibiyle karşılaşacak. Peki, İstanbulspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte İstanbulspor - Boluspor TRT Spor canlı izleme ekranı…

Trendyol 1. Lig play-off 1. turda İstanbulspor - Boluspor karşı karşıya geliyor.


Esenyurt Necmi Kadıoğlu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.


Tek maç usulüne göre oynanacak maçın ardından kazanan taraf yarı finale yükselecek.


Yarı finalde ise yükselen taraf Bandırmaspor - Erzurumspor FK maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.


İSTANBULSPOR - BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Boluspor maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - BOLUSPOR CANLI İZLE

İstanbulspor - Boluspor maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.

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