İstanbulsporlu Diarra idolünü açıkladı

Hedefleriyle alakalı da konuşan 22 yaşındaki futbolcu, dünyanın en iyi futbolcularından biri olmak istediğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Herkes bana kibar ve nazik davranıyor. Evet zorluklardan geldim. Kariyerim de çok erken başlamadı. Ancak beni izleyen insanlara örnek olmak istiyorum. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olmak istiyorum. Türkiye'nin en iyi liginde hatta belki de Avrupa'nın en iyi liglerinde oynamak gibi bir hedefim var."







