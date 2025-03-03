Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İtalya Serie A’da teknik direktör sürprizi: Xavi Hernandez geliyor

İtalya Serie A’da teknik direktör sürprizi: Xavi Hernandez geliyor

15:463/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yaklaşık 1 senedir takım çalıştırmayan Xavi Hernandez için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Son olarak Barcelona’yı çalıştıran İspanyol teknik adam Serie A devinin en büyük adayı konumunda bulunuyor. Detaylar haberimizde.

Barcelona ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan Xavi Hernandez ile ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme düştü. İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; 45 yaşındaki çalıştırıcının yeni adresi, bu sezon kötü bir grafik çizen Milan olabilir.


EN BÜYÜK ADAY


Sergio Conceiçao önderliğinde alınan sonuçları yeterli bulmayan Çizme ekibi, yaptığı aday listesinde en zirveye Xavi'yi koydu. İspanyol teknik adamın üst düzey futbol tecrübesi ve hücum futboluna olan yatkınlığı, Milan kulübünün felsefesiyle uyumlu olabilir.


İŞTE BARÇA KARİYERİ


Futbolculuk döneminde efsanesi olduğu Katalan ekibine 2021 yılında teknik direktör olarak gelen Xavi Hernandez, burada çıktığı 143 karşılaşmada 2.07 puan ortalaması yakaladı.


45 yaşındaki genç çalıştırıcı, bu süreçte 1 İspanya LaLiga şampiyonluğu ve 1 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.


#Xavi Hernandez
#Milan
#İtalya Serie A

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? 3 Mart Balıkesir, Konya, Ankara, İzmir, İstanbul il il yatsı namazı vakitleri