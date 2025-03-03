İtalya Serie A’da teknik direktör sürprizi: Xavi Hernandez geliyor

Yaklaşık 1 senedir takım çalıştırmayan Xavi Hernandez için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Son olarak Barcelona’yı çalıştıran İspanyol teknik adam Serie A devinin en büyük adayı konumunda bulunuyor. Detaylar haberimizde.
Barcelona ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan Xavi Hernandez ile ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme düştü. İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; 45 yaşındaki çalıştırıcının yeni adresi, bu sezon kötü bir grafik çizen Milan olabilir.
EN BÜYÜK ADAY
Sergio Conceiçao önderliğinde alınan sonuçları yeterli bulmayan Çizme ekibi, yaptığı aday listesinde en zirveye Xavi'yi koydu. İspanyol teknik adamın üst düzey futbol tecrübesi ve hücum futboluna olan yatkınlığı, Milan kulübünün felsefesiyle uyumlu olabilir.
İŞTE BARÇA KARİYERİ
Futbolculuk döneminde efsanesi olduğu Katalan ekibine 2021 yılında teknik direktör olarak gelen Xavi Hernandez, burada çıktığı 143 karşılaşmada 2.07 puan ortalaması yakaladı.
45 yaşındaki genç çalıştırıcı, bu süreçte 1 İspanya LaLiga şampiyonluğu ve 1 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.