İtalya Serie A’da teknik direktör sürprizi: Xavi Hernandez geliyor

Barcelona ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan Xavi Hernandez ile ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme düştü. İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; 45 yaşındaki çalıştırıcının yeni adresi, bu sezon kötü bir grafik çizen Milan olabilir.



