İtalyan basını duyurdu: Edin Dzeko’nun yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe’den yaz transfer sezonunda ayrılması beklenen 39 yaşındaki golcü yıldız Edin Dzeko’nun yeni adresi belli oldu.
Fenerbahçe tecrübeli golcüsü Edin Dzeko hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İtalyan basınından Ternana News'un haberine göre; Serie A ekiplerinden Fiorentina, 39 yaşındaki tecrübeli golcüye talip oldu.
KEAN'İ YEDEKLEYECEK
Fiorentina yönetiminin planlarında Dzeko, Moise Kean'in mükemmel bir alternatifi olarak görülüyor ve onun varlığı, genç forvetin bazı maçlarda dinlenmesine olanak tanıyacak.
Ayrıca İtalyanlar'ı cezbeden en büyük sebep olarak; yaşına rağmen gol sezisini kaybetmemiş olan tecrübeli santrforun bonservis bedelinin olmaması gösterildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
2024/25 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Edin Dzeko, 21 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Boşnak yıldızın güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro.