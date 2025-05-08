Yeni sezonda kanat transferi için harekete geçen Beşiktaş, Norveçli oyuncu Jens Petter Hauge’u gündemine aldı.
Gelecek sezon için iddialı bir takım kurmaya hazırlanan Beşiktaş, bu doğrultuda takımdaki eksik bölgeler ve verim alamadığı oyuncuların yerine yapacağı takviyeler için çalışmalarına hız verdi.
Teknik Direktör Solskjaer'in isteğiyle öncelikli olarak forvet, kanat ve orta saha takviyesi yapacak olan siyah-beyazlıların son olarak Norveç'ten bir futbolcuyu gündemine aldı.
VG Sport'a göre, siyah beyazlılar, Eliteserien ekibi Bodo/Glimt'in 25 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu Jens Petter Hauge'yi listesine aldı.
PERFORMANSI
Hauge, kariyerinde çıktığı 289 maçta 55 gol ve 53 asistlik performansıyla dikkat çekti.
Jens Petter Hauge kimdir, kaç yaşında, bonservisi ne kadar?
Jens Petter Hauge, 12 Ekim 1999 doğumlu, Norveçli millî futbolcu. Sol kanat oyuncusu olarak Eliteserien takımlarından Bodø/Glimt’te forma giyiyor. Bodø’da doğan Hauge, futbola Bodø/Glimt altyapısında başladı ve 2016’da A takıma yükseldi.
İlk maçında kupa karşılaşmasında Fløya’ya karşı hat-trick yaptı. 2020’de AC Milan’a 5 milyon euro karşılığında transfer oldu, burada Serie A ve Avrupa Ligi’nde goller attı. 2021’de Eintracht Frankfurt’a kiralık gitti, 2022’de kalıcı transferle Frankfurt’a katıldı ve aynı yıl Avrupa Ligi’ni kazandı.
2022-23 sezonunda Gent’e, 2024’te tekrar Bodø/Glimt’e kiralandı, ardından kalıcı olarak döndü. Hızlı, dripling yeteneği yüksek ve uzun mesafeli şutlarıyla tanınıyor. Norveç millî takımıyla 2020’de ilk maçına çıktı, 2024’te ilk golünü attı. Piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon euro.