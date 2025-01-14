Beşiktaş’ta transfer sezonunun açılmasıyla birlikte golcü arayışları başladı. Immobile’ye yardımcı santrafor arayan siyah-beyazlılar Bundesliga’da forma giyen yıldız futbolcuyu radarına aldı. Beşiktaş yönetimi oyuncuya ilk teklifi yapacak. İşte detaylar.
Ciro Immobile'nin yanına golcü transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Wolfsburg'un golcüsü Jonas Wind oldu.
Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde de uzun araştırmalar yaptığı futbolcu için 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Kartal, Danimarkalı golcü için gaza bastı.
Kopenhag'ın altyapısında yetişen Wind, bu sezon Wolfsburg forması ile 14 lig maçında 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Jonas Wind kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?
Jonas Wind:
Kimdir: Jonas Older Wind, Danimarkalı profesyonel futbolcudur.
Yaş: 7 Şubat 1999 doğumlu, 25 yaşındadır.
Hangi takımlarda oynadı?
Kariyeri:
FC Copenhagen - Jonas Wind, kariyerine FC Copenhagen'de başladı ve burada önemli bir süre geçirdi. Kulüpte birçok maçta goller attı ve performansıyla dikkat çekti.
VfL Wolfsburg - 2021'de Bundesliga takımı VfL Wolfsburg'a transfer oldu. Wolfsburg'ta forvet mevkiinde oynuyor ve performansıyla takımına önemli katkılarda bulunuyor.
24 yaşındaki Danimarkalı santrfor güçlü fiziği ile dikkat çekerken, forvet arkası ve sol kanat oyuncusu olarak da görev yapabiliyor.
1,90'luk yıldız oyuncu sağ ayağını iyi kullanıyor.