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Jordan Barrera için Fenerbahçe ve Salzburg savaşta!

Jordan Barrera için Fenerbahçe ve Salzburg savaşta!

15:4222/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu genç yeteneklerle güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, Junior FC’nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Jordan Andres Barrera Herrera için Avusturya’nın RB Salzburg kulübüyle transfer yarışına girdi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, geleceğe yatırım niteliğinde bir hamle için harekete geçti.

Sarı-lacivertliler, Kolombiya ekibi Junior FC'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Jordan Barrera için RB Salzburg ile birlikte devrede.


Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, her iki kulüp de genç yıldız adayı için girişimlere başladı. Barrera'ya resmi tekliflerin kısa süre içinde sunulması bekleniyor.


Henüz profesyonel kariyerinin başında olan Jordan Barrera, ülkesi Kolombiya'da önemli bir potansiyele sahip oyunculardan biri olarak görülüyor.

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