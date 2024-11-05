Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, sarı lacivertli takıma gelmek için Suudi Arabistan'dan gelen adeta servet niteliğinde bir teklifi kabul etmediği iddia edildi.
Romanya’nın tanınmış futbol menajeri ve Mourinho’nun uzun yıllardır dostu olan Giovanni Becali, GSP Romania’ya verdiği demeçte Jose Mourinho’nun Suudi Arabistan'dan gelen devasa bir teklifi reddettiğini söyledi.
Becali’nin açıklamalarına göre, Suudi Arabistan’da birinci lige yeni yükselen bir takım, Mourinho’ya 3 yıl boyunca toplam 150 milyon Euro ödemeyi teklif etti.
Takımın sahibi olan Aramco, dünyanın en zengin petrol şirketlerinden biri olarak bu teklifi sundu.
Fakat, Becali’nin ifadesine göre bu takımın ne bir stadı vardı ne de kadrosu yeterli seviyedeydi.
Mourinho, teklifi değerlendirmek için Suudi Arabistan’a gidip Bahreyn’de bir süre vakit bile geçirdi.
Mourinho, Aramco’nun özel uçağıyla Bükreş’e gelerek Giovanni Becali ile buluştu.
İki gün süren görüşmelerde Mourinho, Aramco’nun sunduğu tüm imkanları değerlendirdi.
Fakat Mourinho, Suudi Arabistan yerine Fenerbahçe’ye gitmeyi tercih ettiğini Becali’ye şu sözlerle dile getirdi:
"Giovanni, oraya gitmiyorum. Türkiye’ye, Fenerbahçe’ye gidiyorum."
"Yıllık 15 milyon Euro kazanacağım. Avrupa’ya yakın, güçlü bir takım ve kaliteli oyuncular var."
Haberde, Giovanni Becali ve Jose Mourinho’nun dostluğunun 1997 yılına dayandığı bilgisi de yer aldı.