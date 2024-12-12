Jose Mourinho'ya sert sözler: Fenerbahçe'nin Bilbao yenilgisini spor yazarları değerlendirdi

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde sahasında Athletic Bilbao'ya yenildi. Bu mağlubiyet sonrasında spor yazarları, Jose Mourinho'yu adeta topa tuttu.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti.
Spor yazarları bu mücadeleyi değerlendirirken, Jose Mourinho için de sert ifadeler kullandılar.
İşte Fenerbahçe ve Mourinho hakkında yapılan yorumlardan bazıları:
Uğur Meleke: "Aynı oyuncu, aynı şekilde, yaklaşık 600 günde 4 büyük maçta 4 büyük geri pas hatası yapıyor. Hepsi ilk yarıda, genelde maçların başlangıcında eksik ya da fazla konsantrasyon, sorun her neyse bir şekilde sürekli gol yediriyor. Dün özelinde Mourinho da en az Samet kadar kabahatli benim nazarımda."
Güntekin Onay: "Jose Mourinho gibi büyük kariyere sahip, dağ gibi tecrübesi olan bir teknik adam Samet, En-Nesyri ve Szmansyki’de neden bu kadar ısrar ediyor? Anlamak mümkün değil. Sıradaki Avrupa maçı Lyon ile. Fenerbahçe, Fransız temsilcisini yenemezse bu ligden çıkma şansını da iyice zora sokar."
Gürcan Bilgiç: "Hâlâ Fenerbahçe'nin ruhunu anlamış değil. Kendi hesapları içinde "defans kültüründen" bahsedebiliyor. Kulübesindeki "garanti" oyunculara rağmen Samet'i oynatıyor. Special One'ın karşısında güçlü bir rakip var; Fenerbahçe taraftarı…"
Ömer Üründül: "Birçok kişiyle ters düşecek genel görüşüm var. Tadic'in kalitesine ve kariyerine asla itirazım yok ama fizik olarak günümüz futbolunun istediği en önemli ilkelerinden birine zıt kutup teşkil ediyor. Pres yapmıyor, çalım atamıyor, dribblingi yok. Eğer Mourinho, Tadic'e bugüne kadarki gibi sınırsız kredi tanımaya devam ederse işlerin rayına gireceğini zor görüyorum."
İlker Yağcıoğlu: "Dün gecenin olayı tribünlerin Ali Koç'u istifaya davet etmesiydi. Başkanın 7. yılında Kadıköy'de çok kötü sonuçlar oldu ama hiç taraftarlardan böyle tepki gelmemişti. Beşiktaş ve ardından bu maç Ali Koç'un kredisini bitirmiş gibi gözüküyor. Dün geceden sonra Fenerbahçe'nin çok zorlu anlar yaşayacağını söylemek mümkün."