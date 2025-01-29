JUVENTUS - BENFİCA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında Kenan Yıldız’lı Juventus evinde Kerem ve Orkun’lu Benfica ile karşılaşacak. Allianz Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Evinde oynadığı son Şampiyonlar Ligi maçında Manchester City'yi 2-0 mağlup eden Juventus, 12 puanla 17. sırada yer alıyor. Deplasmanda oynadığı son dört Şampiyonlar Ligi maçının üçünü kazanan Benfica ise 10 puanla 21. sırada yer alıyor. Peki, Juventus - Benfica maçı hangi kanalda? İşte tabii spor canlı yayın ekranı.

1 /13 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son haftada Juventus evinde Benfica ile karşılaşacak.

2 /13 Juventus'un Avrupa kupaları tarihinde Benfica'dan (6) daha fazla mağlup olduğu tek rakibi Real Madrid (10).

3 /13 Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde Juventus ile oynadığı maçların tamamını kazanan takımlar arasında siyah-beyazlı ekibe en fazla rakip olan kulüp Benfica (4/4).



4 /13 Evinde oynadığı son Şampiyonlar Ligi maçında Manchester City'yi 2-0 mağlup eden Juventus, 2018/19'dan bu yana gol yemeden üst üste iki iç saha galibiyeti alamıyor.

5 /13 Deplasmanda oynadığı son dört Şampiyonlar Ligi maçının üçünü kazanan Benfica, daha önceki 21 dış saha karşılaşmasında aldığı galibiyet sayısını eşitledi (3).



6 /13 Benfica, Şampiyonlar Ligi tarihinde 2022/23'ün (2.6) ardından maç başına en az iki gol attığı ikinci sezonu yaşıyor (14 gol/7 maç).

7 /13 Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç maçta gol yemeyen Juventus, üst üste 4+ gole kapama yaptığı son seriyi 2016/17'de Massimiliano Allegri yönetiminde yakaladı (6 maç).



8 /13 Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile birlikte en fazla kontratak geliştiren iki takımdan biri Benfica (19).



9 /13 Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon dört golü bulunan Dusan Vlahovic, bu turnuvada daha önce boy gösterdiği iki sezonun toplamında aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı (2021/22 x1 & 2022/23 x3).



10 /13 Avrupa kupaları kariyerindeki ilk hat-trick'i son hafta Barcelona karşısında yapan Vangelis Pavlidis, turnuva tarihinde en az üç gol attığı karşılaşmadan mağlup ayrılan beşinci oyuncu oldu.



11 /13 Bu sezon bir Şampiyonlar Ligi maçında en fazla hat kıran pas atan orta saha oyuncusu, son hafta Club Brugge karşısında bu şekilde 27 pas kaydeden Manuel Locatelli.



12 /13 JUVENTUS - BENFİCA HANGİ KANALDA? Juventus - Benfica maçı tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

