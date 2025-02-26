İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus evinde Empoli’yi konuk ediyor. Allianz Stadium’unda bu akşam saat 23.00’de oynanacak karşılaşma tabii ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Milli futbolcu Kenan Yıldız’ın bu maçta ilk 11’de çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini koruyor. Thiago Motta 19 yaşındaki futbolcuyu Cagliari maçında ilk 11’de başlatmıştı. Juventus - Empoli maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
İtalya Serie A'da bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Juventus, ligi ilk 4'te bitirip sezonu bir de yerel kupa ile tamamlamak istiyor. Juve, bu hedef doğrultusunda bu akşam kritik bir maça çıkacak. Thiago Motta'nın öğrencileri, İtalya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Empoli'yi konuk edecek.
Juventus-Empoli maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Juventus, bu gece İtalya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Empoli'yi konuk edecek. Allianz Stadyumu'nda oynanacak maç saat 23.00'te başlayacak. Hakem Francesco Fourneau'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor ve tabii'den canlı olarak yayınlanacak.
Kenan Yıldız ilk 11'de mi?
Juventus'un 19 yaşındaki golcüsü Kenan Yıldız'ın bu akşam Empoli ile oynanacak maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Millî futbolcu, bu sezın birçok maçta olduğu gibi bu akşam da Thiago Motta'nın sahadaki en önemli kozlarından biri olacak.
Juventus-Empoli maçının muhtemel 11'leri
Juventus: Di Gregorio, Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Conceiçao, McKennie, Kenan Yıldız, Vlahovic.
Empoli: Silvestri, Goglichidze, De Sciglio, Cacace, Gyasi, Pezzella, Henderson, Maleh, Kouame, Esposito.
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