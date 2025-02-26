Kenan Yıldız ilk 11'de mi?

Juventus'un 19 yaşındaki golcüsü Kenan Yıldız'ın bu akşam Empoli ile oynanacak maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Millî futbolcu, bu sezın birçok maçta olduğu gibi bu akşam da Thiago Motta'nın sahadaki en önemli kozlarından biri olacak.



