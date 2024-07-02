Juventus’un bel kemiği adım adım Galatasaray’a: 35 milyon gözden çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da orta sahaya yıldız takviyesi yapılacak. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda sarı-kırmızılılarda rota Juventus’un başarılı orta sahasına çevrildi. Aslan Fransız oyuncuyu Türkiye'ye gelme konusunda ikna etmek için tüm şartları zorluyor. Detaylar haberimizde.
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef orta saha transferi.
Sarı-kırmızılılar İtalya Serie A forması giyen yıldız futbolcu için tüm şartları zorluyor.
Orta saha takviyesi için beklenen ismin Adrien Rabiot olduğu iddia edildi.
Oyuncunun istediği sözleşme şartlarını kabul eden Galatasaray, Juventus ile sözleşmesi biten Fransız oyuncuyu Türkiye'ye gelme konusunda ikna etmek için çalışmalara başladı.
Bu sezon 35 maça çıkan Rabiot, bu müsabakalarda 5 gol 3 asist yaptı.
Profesyonel futbol kariyerinde 452 resmi maçta görev yapan 29 yaşındaki oyuncu, 47 gol ve 32 asist yaptı.
Fransa Milli Takımı ile EURO 2024'te görev yapan Rabiot, takımının şu ana kadar oynadığı tüm maçlara ilk 11'de başladı.
Adrien Rabiot kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
3 Nisan 1995'te Fransa'nın Saint-Maurice şehrinde doğan Rabiot, futbol kariyerine genç yaşta başladı ve kısa sürede Avrupa futbolunun önemli figürlerinden biri haline geldi.
2012 yılında henüz 17 yaşındayken PSG'nin A takımına yükselen Adrien Rabiot, profesyonel kariyerine büyük bir kulüpte başladı.
2019 yılında, PSG ile sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot, İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Juventus'a transfer oldu.
Juventus ile 2020-2021 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşadı ve takımın önemli oyuncularından biri haline geldi.
İtalya'da gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilen Rabiot, Juventus'ta oynadığı futbolla dikkat çekti.